La Casa Real de Noruega, preocupada: Mette-Marit (52 años) tiene un nuevo problema

La Casa Real de Noruega ha elevado la voz de alarma ante el nuevo inconveniente que se le avecina a Mette-Marit. En medio del proceso legal de su hijo Marius y sus problemas de salud, una amenaza se cierne ahora sobre ella.

Este revuelo reciente ha puesto a la Casa Real de Noruega en una situación realmente delicada. Sobre todo, porque cuando el drama alcanza a Mette-Marit, la atención se dispara de inmediato. Y eso es, precisamente, lo que ha sucedido con la última hora que llega desde el país nórdico.

La Casa Real de Noruega permanece atenta a Mette-Marit tras lo último

Son ya muchos meses los que suma la Casa Real de Noruega sin disfrutar de una vida apacible y en calma. El escándalo protagonizado por el hijo de Mette-Marit continúa siendo lo más grave que hasta la fecha han tenido que afrontar. Pero no lo único, pues una amenaza se cierne sobre la Corona nórdica.

La Casa Real de Noruega se mantiene muy angustiada por el nuevo problema que tiene Mette-Marit: la serie de su cuñada, Marta Luisa. Se sabe que la hermana del príncipe Haakon ha protagonizado una nueva polémica audiovisual que ha hecho saltar todas las alarmas. Casada desde hace un año con un chamán, la cuñada de Mette-Marit quiere contar su historia a través de un documental.

Este proyecto ha generado preocupación en la Casa Real de Noruega y no es solo por lo mediático. También por cómo puede impactar en la figura pública de Mette-Marit, ya bastante tocada tras los problemas legales de su hijo Marius.

La idea de una producción audiovisual protagonizada por una princesa que vive al margen de los protocolos reales inquieta a los círculos de la monarquía. Aunque los detalles concretos sobre la trama no se conocen, la Familia Real evalúa con cautela el efecto que estas apariciones pueden tener. Esta situación ocurre en un momento delicado, cuando el foco ya está puesto sobre Mette-Marit por otros motivos.

Su hijo, Marius Borg, enfrenta graves acusaciones, y ese escenario ya había tensado la imagen de la institución. Por mucho que el matrimonio se muestre más unido que nunca, esta nueva amenaza supone un golpe duro para la institución.

La Casa Real de Noruega teme el impacto que pueda tener la serie en Mette-Marit

Hay que señalar que, aparte de los problemas legales de Marius, Mette-Marit también ha hecho frente a problemas de salud. En los últimos meses, un empeoramiento hizo que su agenda oficial tuviera que posponerse.

Por ello, ante la serie de Marta Luisa, la Casa Real de Noruega no aparta la vista de su futura reina. Temen que el impacto del documental pueda afectar a la princesa y que su situación, tanto personal como institucional, sufra las consecuencias.

El título ya augura la línea que desea compartir la hermana de Haakon de Noruega. La realeza rebelde: una historia de amor improbable contará los entresijos de ese romance entre una princesa y un chamán.

Un romance que acabó en una boda a la que Mette-Marit asistió junto a su marido y heredero. “No es normal ver a sí a nuestros miembros de la Familia Real”, ha sido la primera reacción del país nórdico.

Además, hay que señalar que la serie se estrenará antes del juicio al que se enfrentará el hijo de Mette-Marit. Lo que añade más tensión a la princesa y le deja sin opciones de disfrutar de un tiempo en calma.

Mientras Marta Luisa parece seguir su propio camino, su cuñada queda a expensas de las consecuencias de sus actos. La Casa Real de Noruega espera que el impacto sea mínimo, pero no descartan que Mette-Marit acabe siendo señalada.