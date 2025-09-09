Cayetano Martínez de Irujo, en silenci davant la gran notícia del seu germà Fernando

Cayetano Martínez de Irujo ha mantingut un discret silenci després de conèixer-se la notícia que ha commocionat el seu entorn més proper. La situació delicada que travessa el seu germà Fernando ha deixat a molts expectants, però ell no ha volgut fer declaracions al respecte. Aquesta reacció prudent contrasta amb les especulacions que circulen entorn de la salut del Marquès de San Vicente del Barco.
El motiu d’aquest mutisme pren sentit en aprofundir en el que ha passat durant els darrers mesos amb Fernando Martínez de Irujo. Segons ha revelat Paloma Barrientos a Vanitatis, Fernando ha estat afrontant un greu problema de salut que l’ha mantingut allunyat de la vida pública. Encara que el diagnòstic exacte no ha estat desvetllat, un dels tractaments que ha seguit aporta pistes significatives sobre el seu estat.
El germà de Cayetano Martínez de Irujo ha explicat que ha passat l’estiu entre Marbella i Sotogrande i que, després de tornar, les anàlisis mèdiques han donat resultats molt esperançadors. "Estic pràcticament recuperat i ara em queda la radioteràpia", ha assegurat. Aquesta declaració posa fi a moltes especulacions i ofereix un raig d’esperança per a la seva família i seguidors.
La recuperació silenciosa de Fernando Martínez de Irujo
Cal destacar que ja el 12 d’agost hi havia indicis sobre el seu problema de salut, encara que aleshores es va preferir no fer pública la informació a causa de la delicadesa del cas. En aquell moment, Fernando va ser notícia per la suposada venda de la finca Las Cañas, un rumor desmentit en saber-se que la propietat està llogada. Així, l’atenció s’ha centrat finalment en la veritable raó de la seva absència i és la seva lluita contra la malaltia.
En esdeveniments recents, com la desfilada d’Inés Domecq a Liria, Fernando s’ha mostrat visiblement més prim, però amb bon aspecte físic, segons la periodista Paloma Barrientos. Aquest canvi físic havia generat preocupació, però el mateix protagonista ha volgut transmetre tranquil·litat. El seu missatge ha estat clar, assegurant que tot va bé i que la recuperació segueix el seu curs, gràcies als metges i al suport del seu entorn proper.
Fernando Martínez de Irujo, qui ostenta el títol de Marquès de San Vicente del Barco, sempre ha estat el més reservat dels seus germans. Tot i això, manté una relació propera i afectuosa amb ells, malgrat les diferències que hagin pogut sorgir en el passat. La seva discreció no li ha impedit ser un pilar important dins el nucli familiar, especialment en moments complicats com l’actual.
Cayetano Martínez de Irujo guarda silenci davant la situació de Fernando mentre s’acosta un enllaç clau per a la família
Per la seva banda, Cayetano Martínez de Irujo sembla estar prenent aquesta situació amb la privacitat que sempre ha defensat. És probable que el silenci de Cayetano es mantingui fins que la salut de Fernando millori de manera definitiva o fins que la família decideixi compartir més detalls amb el públic. Mentrestant, s’espera que en els pròxims esdeveniments familiars, com el casament de Cayetano amb Bàrbara Mirjan el pròxim 4 d’octubre, ambdós germans puguin veure’s junts i mostrar unitat.
Aquest enllaç, que se celebrarà a l’església del Cristo de los Gitanos a Sevilla, serà sens dubte un moment especialment emotiu per a la família Martínez de Irujo. No només reunirà els fills de la difunta duquessa Cayetana de Alba, sinó també nombroses personalitats de l’alta societat espanyola.
La notícia sobre la salut de Fernando Martínez de Irujo ha portat el seu germà a mantenir un prudent silenci, entès com una mostra de protecció envers la intimitat familiar. L’evolució favorable que ha compartit Fernando ofereix un alleujament necessari i marca un camí esperançador per als pròxims mesos. Només el temps dirà com continuarà aquesta història, però per ara, la discreció i l’afecte familiar semblen ser les millors respostes davant aquesta situació.