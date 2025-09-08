Comunicat de la Casa Reial de Noruega sobre el príncep Haakon: és molt important

La Casa Reial de Noruega ha compartit una última hora en un moment molt especial per al príncep Haakon. Fent gala del seu estil senzill i natural, una sola instantània ha valgut per emocionar tot un país.
Aquest any ha estat especialment complicat per al príncep Haakon i la seva dona, Mette-Marit. Per això, aquest missatge publicat directament per la Casa Reial noruega té un significat més gran.
La Casa Reial de Noruega comparteix una última hora del príncep Haakon
La Casa Reial de Noruega ha volgut distanciar-se per un moment de les recents polèmiques que han posat en escac el príncep Haakon. Si hi ha un matrimoni que més ha acaparat debats, aquest ha estat el de l'hereu i la seva esposa. Sobretot després de l'escàndol protagonitzat per Marius Borg, el fill que Mette-Marit va tenir d'una relació anterior.
En aquest sentit, la Casa Reial de Noruega ha compartit un missatge relacionat amb el príncep Haakon de gran càrrega simbòlica. A través de les xarxes socials, la institució ha publicat una foto commemorant el 24è aniversari de casament. “24 anys i sumant”, han afegit acompanyant dues fotos del príncep Haakon i la seva esposa.
Es tracta d'un breu comunicat que destaca l'enllaç de fa més de dues dècades i que remarca l'autenticitat de la parella reial. Aquest anunci evoca la història que va començar el 2001, quan el príncep Haakon i Mette-Marit es van casar a la Catedral d'Oslo. Un casament que va trencar tradicions i que va marcar un abans i un després a la Casa Reial de Noruega.
El que crida l'atenció d'aquest missatge és que arriba en el moment més difícil i complicat del príncep Haakon i la seva esposa. Encara està pendent d'esclarir-se l'acusació que pesa sobre Marius Borg, el fill que Mette-Marit va aportar d'una altra relació.
Aquest succés, lluny d'allunyar el matrimoni, sembla que l'ha unit encara més. Tant l'hereu a la Corona com la seva dona han fet front comú per sortir airosos d'aquest tràngol. Per això, aquest comunicat de la Casa Reial de Noruega representa molt més que una celebració, és la confirmació d'un matrimoni unit i fort.
El príncep Haakon reforça la seva posició a la Casa Reial de Noruega
A més del comunicat, les xarxes socials de la Casa Reial de Noruega no han deixat de compartir imatges que il·lustren l'afecte mutu del matrimoni. Instantànies senzilles que transmeten complicitat i una unió a prova d'escàndols.
Tanmateix, a ningú se li escapa que la Família Reial nòrdica travessa un dels moments més complicats. Ha quedat enrere aquella cerimònia de casament on un jove príncep Haakon prometia una institució renovada i ferma. La realitat s'ha imposat i el futur de l'hereu del rei Harald i la reina Sònia s'ha vist enterbolit i amenaçat.
Enmig d'aquest entorn, el príncep Haakon intenta reforçar la seva posició a la Casa Reial de Noruega. I ho fa mitjançant missatges que demostren la unió amb la seva esposa i el seu compromís amb la institució. Perquè per a ell, la princesa representa més que la futura reina de Noruega, és la seva dona i amb qui va decidir formar una família.
Tots dos estan destinats a regnar, però abans hauran de superar la polèmica generada per Marius. No serà fins al gener quan el jove de 28 anys faci front als 32 delictes dels quals l'acusa la Fiscalia per agressió.
A això cal afegir-hi els problemes de salut que arrossega Mette-Marit des de fa anys. Fa uns mesos, sense anar més lluny, la Casa Reial de Noruega va confirmar l'absència de la princesa en diversos actes oficials. Malgrat tots aquests contratemps, la realitat és que el príncep Haakon i la seva esposa celebren 24 anys d'amor.