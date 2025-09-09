Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra', i les seves postres preferides: 'Treu...'

Roberto Leal s'ha convertit en un dels rostres més reconeguts de la televisió a Espanya. Encara que molts el recorden pel seu pas per Operación Triunfo, la seva popularitat s'ha consolidat gràcies a Pasapalabra, el concurs diari d'èxit d'Antena 3.
També lidera El Desafío, un altre format d'èxit que se suma a la seva ja extensa trajectòria professional. Amb cada nou projecte, Roberto Leal consolida encara més la seva presència a la televisió espanyola.
Roberto Leal cuida molt la seva alimentació
Als seus 46 anys, el presentador sevillà es troba en un gran moment, tant personal com professional. Però no només destaca per la seva feina a la televisió. I és que també ha demostrat un gran interès per l'esport i la vida saludable.
En una entrevista amb la revista Men’s Health, Leal confessava com ha canviat el seu dia a dia des que es va apuntar a crossFit. En aquest context, confessava que se sentia molt més feliç.
Aquesta rutina d'entrenament l'ha ajudat no només a millorar la seva forma física, sinó també a sentir-se millor amb ell mateix. A més, va revelar un detall molt personal relacionat amb la seva alimentació.
Durant anys, va ser un gran consumidor de sucre, tant al cafè com en aliments processats, però això ja és cosa del passat. Avui, ha eliminat aquests productes de la seva dieta diària.
Les postres andaluses preferides de Roberto Leal
Això sí, hi ha un petit plaer del qual no es pot desprendre: els dolços típics de la seva terra. Cada vegada que torna a Alcalá de Guadaíra, la seva localitat natal, fa una parada obligatòria al restaurant del seu amic Jesús, Casa Aurora.
I allà no es resisteix a unes postres molt especials: la poleá. En una entrevista amb la Guía Repsol, el presentador recomanava tastar diversos plats del local, però n'hi ha un que destaca especialment:
"Entre les seves especialitats hi ha les milfulles de ventresca, els seitons fregits, la poleá de Alcalá, una mena de farinetes dolces que treu el sentit", explicava. La poleá de Alcalá és un dolç tradicional d'Andalusia Occidental.
S'elabora amb ingredients senzills com farina, llet, sucre i canyella. Unes postres humils, però amb molt de gust, que han passat de les cuines casolanes a ser un imprescindible a les tavernes més castisses del sud.
Amb una carrera imparable i un estil de vida saludable, Roberto Leal demostra que és possible compaginar l'èxit professional amb el benestar. Això sí, sense renunciar als sabors de sempre, com la poleá de la seva terra, que continua ocupant un lloc molt especial a la seva vida.