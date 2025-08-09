La Casa Reial emet un comunicat sobre Leonor i Sofia en el moment més important

L'arribada de l'estiu ha posat el focus a la Casa Reial espanyola, on un rumor que circulava sobre la princesa Leonor i la infanta Sofia ha estat confirmat oficialment. L'esperat anunci ha generat gran interès, especialment al voltant de les activitats i plans de les filles del rei Felip VI. Aquest estiu, com cada any, els ulls estan posats en els seus moviments i en com compaginen la seva vida pública amb la privada.
Tot i que tothom esperava una confirmació oficial, durant setmanes es va especular sobre el destí i la manera en què Sofia i Leonor passarien les seves vacances. Després de diversos dies d'incertesa, finalment la Casa Reial ha donat detalls i ha esvaït dubtes.
La incertesa sobre les vacances després de la fi de curs de les filles del rei Felip
Després de la finalització dels seus estudis, la princesa Leonor i la infanta Sofia no havien confirmat oficialment on passarien les seves vacances d'estiu. L'expectació creixia entre seguidors i mitjans, que esperaven qualsevol informació sobre els seus plans estivals. Tanmateix, la Casa Reial va mantenir silenci fins fa poc, generant diverses especulacions.
Durant el període posterior al tancament del curs acadèmic, es qüestionava si optarien per quedar-se a Madrid o traslladar-se a alguna de les seves residències habituals. Aquesta incertesa va alimentar rumors sobre possibles canvis en els seus destins tradicionals. No ha estat fins ara que la Casa Reial ha decidit esvair dubtes.
La confirmació oficial ha arribat just abans que Sofia i Leonor comencin els seus nous compromisos acadèmics al setembre. Així, es posa fi a la incògnita i es reforça la imatge de normalitat i rutina en la vida de les joves royals.
Confirmació oficial de la Casa Reial: Leonor i Sofia ja gaudeixen de l'estiu
La Casa Reial ha confirmat que la princesa Leonor i la infanta Sofia han iniciat oficialment les seves vacances d'estiu. Enguany, com és tradició, passaran part dels seus dies fora de la residència habitual, en un ambient més relaxat i privat. La notícia ha estat molt ben rebuda per aquells que segueixen de prop la família reial, desitjosos de saber com es desconnecten de l'enrenou dels seus compromisos oficials.
Les joves passaran uns dies de descans a la residència habitual de Mallorca, acompanyades pels seus pares, els reis. Aquest temps de desconnexió els permetrà recarregar energies i preparar-se per a l'inici dels seus estudis al setembre.
La tradició de les vacances reials a Mallorca
Des de fa dècades, Mallorca s'ha convertit en el destí preferit per a la Casa Reial durant l'estiu. La princesa Leonor i la infanta Sofia no són l'excepció i solen passar una part important de les seves vacances a l'illa. Allà, combinen descans, activitats culturals i moments familiars allunyats de l'escrutini públic.
Enguany no ha estat diferent, i Sofia i Leonor han gaudit de la tranquil·litat que ofereix Mallorca. A més, l'illa els permet mantenir una rutina més relaxada i allunyada del focus constant dels mitjans de comunicació. La residència d'estiu, coneguda per la seva discreció, ha estat testimoni de moments entranyables que fomenten la unió familiar i el benestar personal.