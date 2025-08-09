Casa Real emite un comunicado sobre Leonor y Sofía en el momento más importante

La llegada del verano ha puesto el foco en la Casa Real española, donde un rumor que circulaba sobre la princesa Leonor y la infanta Sofía ha sido confirmado oficialmente. El esperado anuncio ha generado gran interés, especialmente en torno a las actividades y planes de las hijas del rey Felipe VI. Este verano, como cada año, los ojos están puestos en sus movimientos y en cómo compaginan su vida pública con la privada.

Aunque todos aguardaban una confirmación oficial, durante semanas se especuló sobre el destino y la forma en que Sofia y Leonor pasarían sus vacaciones. Después de varios días de incertidumbre, finalmente la Casa Real ha dado detalles y despejado dudas.

| Europapress

Casa Real ha tardado un poco en confirmar el notición sobre Leonor y Sofía

Tras la finalización de sus estudios, la princesa Leonor y la infanta Sofía no habían confirmado oficialmente dónde pasarían sus vacaciones de verano. La expectación crecía entre seguidores y medios, que aguardaban cualquier información sobre sus planes estivales. Sin embargo, la Casa Real mantuvo silencio hasta hace poco, generando diversas especulaciones.

Durante el período posterior al cierre del curso académico, se cuestionaba si optarían por quedarse en Madrid o trasladarse a alguna de sus residencias habituales. Esta incertidumbre alimentó rumores sobre posibles cambios en sus destinos tradicionales. No fue hasta ahora cuando la Casa Real decidió despejar dudas.

La confirmación oficial ha llegado justo antes de que Sofía y Leonor comiencen sus nuevos compromisos académicos en septiembre. Así, se pone fin a la incógnita y se refuerza la imagen de normalidad y rutina en la vida de las jóvenes royals.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Confirmación oficial de la Casa Real: Leonor y Sofía ya disfrutan del verano

La Casa Real ha confirmado que la princesa Leonor y la infanta Sofía han iniciado oficialmente sus vacaciones de verano. Este año, como es tradición, pasarán parte de sus días fuera de la residencia habitual, en un ambiente más relajado y privado. La noticia ha sido muy bien recibida por quienes siguen de cerca a la familia real, deseosos de conocer cómo se desconectan del ajetreo de sus compromisos oficiales.

Las jóvenes pasarán unos días de descanso en la residencia habitual de Mallorca, acompañadas por sus padres, los reyes. Este tiempo de desconexión les permitirá recargar energías y prepararse para el inicio de sus estudios en septiembre.

| Europa Press

Leonor y Sofía pasan sus vacaciones en Mallorca como cada año

Desde hace décadas, Mallorca se ha convertido en el destino favorito para la Casa Real durante el verano. La princesa Leonor y la infanta Sofía no son la excepción y suelen pasar una parte importante de sus vacaciones en la isla. Allí, combinan descanso, actividades culturales y momentos familiares alejados del escrutinio público.

Este año no ha sido diferente, y Sofía y Leonor han disfrutado de la tranquilidad que ofrece Mallorca. Además, la isla les permite mantener una rutina más relajada y alejada del foco constante de los medios de comunicación. La residencia veraniega, conocida por su discreción, ha sido testigo de momentos entrañables que fomentan la unión familiar y el bienestar personal.