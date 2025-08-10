Logo es.xcatalunya.cat
Montaje de fotos de primer plano de la infanta Sofía con rostro neutro y, de fondo, un plano general del palacio de la Zarzuela.
La infanta Sofía se prepara para una nueva etapa universitaria con un futuro muy prometedor | Europa Press, Google Maps, esp.xcatalunya.cat
Casa Real confirma lo de la infanta Sofía de forma inmediata: 'Es una...'

La hija menor de los reyes se prepara para un giro académico y la Casa Real ya ha hecho oficial la noticia

Imagen de la redactora Tamara de la Cruz
por Tamara de la Cruz

La infanta Sofía sorprende con un cambio en su formación que rompe con las tradiciones familiares y genera gran expectación. Su futuro académico fuera de España pone en evidencia su espíritu independiente y una apuesta por una educación internacional.

La hija menor de los reyes de España, la infanta Sofía, ya está preparándose para iniciar su etapa universitaria. Con ilusión y determinación, se dispone a comenzar sus estudios en el extranjero. Este nuevo paso marca el inicio de una etapa clave en su formación personal y académica.

La Familia Real vestidos de manera formal caminan por un pasillo acompañadas de otras personas en el fondo
La hija menor de los reyes de España iniciará sus estudios en tres ciudades europeas | Casa Real

La infanta Sofía mostrará su independencia con un ambicioso programa de estudio internacional

Durante su etapa en Atlantic College en Gales, la infanta ya mostró independencia y determinación. Sus padres aceptaron su deseo de estudiar en el extranjero, siempre que las ciudades escogidas no estuvieran lejos de España y que la carrera tuviera sentido para su papel institucional.

Esta decisión destaca la evolución en la educación de la realeza española y cómo Sofía traza un camino propio. A pesar de su afición por las artes, la joven se compromete a una formación ligada a la política y las relaciones internacionales.

Además, el programa incluye el aprendizaje de varios idiomas como portugués, francés y alemán. Estas lenguas complementarán su ya sólido repertorio lingüístico y reforzarán su perfil internacional. Esta formación multilingüe contribuirá a fortalecer sus competencias para futuros compromisos internacionales.

La infanta Sofía sentada junto a una ventana con un fondo de jardín verde.
La Casa Real asume el coste total de la formación de la infanta Sofía | Casa Real

Una inversión estratégica para un futuro dentro de la Corona

El programa tiene un coste anual de aproximadamente 18.500 euros, sin incluir los gastos de alojamiento que varían según la ciudad. Los reyes financiarán esta formación como una inversión en la preparación académica y personal de Sofía.

Forward College es una universidad de prestigio que solo admite a una de cada once solicitudes. Ofrece una educación personalizada en grupos reducidos y un entorno multicultural con estudiantes de más de treinta países.

Con esta elección, Sofía se distancia del camino tradicional de su hermana Leonor. Aun así, ambas comparten un compromiso con el servicio a la Corona, adaptándose a las nuevas exigencias.

La reina Letizia y la infanta Sofía sonríen al aire libre durante un evento formal con personas uniformadas al fondo
La infanta explorará distintas culturas y lenguas durante su formación universitaria | Europa Press

Casa Real confirma lo de la infanta Sofía tras anunciar su futuro académico

La Casa Real ha confirmado que la infanta Sofía comenzará sus estudios universitarios en Forward College, una institución privada vinculada a la Universidad de Londres. Este centro ofrece un programa innovador en el que los estudiantes cursan tres años repartidos en tres ciudades distintas: Lisboa, París y Berlín.

Tras confirmar estos datos, Zarzuela confirma que en poco tiempo Sofía será “una estudiante nómada”. Esto se debe a que, durante los próximos tres años, la infanta Sofía estudiará  en tres ciudades distintas: Lisboa, París y Berlín.

Este formato rompe con la tradición de la familia Borbón, que siempre ha estudiado en universidades españolas. Sofía, con el apoyo de sus padres, ha decidido vivir esta experiencia multicultural para prepararse mejor para su futuro dentro de la Corona.

Aunque la elección de esta carrera sorprendió a algunos por sus intereses artísticos, tiene una explicación. Responde al compromiso institucional que asume como miembro de la familia real.

