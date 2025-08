Mitjans estrangers es fixen en Leonor i Sofia i la majoria diuen el mateix

Un estiu més, l'atenció de la premsa estrangera se centra en les princeses Leonor i Sofia. Però aquest any, alguna cosa canvia. No només per la seva major visibilitat pública, sinó per com des de mitjans internacionals s'interpreta el seu creixent protagonisme en actes oficials al costat dels seus pares, en un context que reflecteix maduresa i consolidació.

El seu debut a la recepció reial de Marivent

El 4 d'agost de 2025, les germanes van debutar com a amfitriones a la recepció anual del Palau de Marivent, a Mallorca. Segons Town & Country i HOLA, l'acte va reunir unes 600 autoritats i representants de la societat balear, en la primera presència oficial de Leonor i Sofia en aquesta trobada tradicional. Mitjans com Infobae destaquen la cura que van mostrar cap a la seva àvia, la reina Sofia, conversant amb ella i assegurant-se de la seva comoditat.

La Casa Reial no ha emès un comunicat específic sobre aquesta participació, però la cobertura de mitjans analistes com Martín Bianchi a Cadena SER subratlla que la imatge d'unitat i la visibilitat pública estan ben calculades i reflecteixen una nova fase en la funció de les joves integrants de la reialesa.

Des de l'estranger, Point de Vue i el mitjà alemany Bunte comenten en to elogiós com la premsa internacional observa aquest debut amb interès. Bunte ressalta interaccions amables entre Leonor i la princesa Charlotte a l'Eurocopa femenina a Suïssa, sense rivalitat, sinó compartint estil similar i proximitat. Point de Vue elogia la seva actitud positiva i somriure durant els esdeveniments, fins i tot en la derrota esportiva.

Estil i simbolisme de moda

Un altre enfocament recurrent en mitjans internacionals és la moda. Leonor va tornar a portar un vestit Desigual x Stella Jean que la seva mare va lluir el 2023, cosa que interpreten com a signe de connexió estilística i continuïtat entre generacions. Per la seva banda, la infanta Sofia va sorprendre amb un vestit tie‑dye de Zara per menys de 10 €, cosa que els mitjans destaquen com una elecció informal i assequible. La coincidència d'estil amb la seva mare també s'ha vist en vestits de tall formal en altres actes.

Context personal i trajectòria

Leonor, després de completar la seva formació naval a l'estiu de 2025, es troba en transició a l'Acadèmia General de l'Aire, on inicia la seva formació com a futura cap d'Estat. Paral·lelament, Sofia es gradua del UWC Atlantic College de Gal·les el maig de 2025 i al setembre iniciarà estudis de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals en tres ciutats europees: Lisboa, París i Berlín. Aquest retrobament estiuenc a Mallorca resulta significatiu després de mesos d'agendes individuals. Mitjans recalquen que aquesta etapa preuniversitària i militar de les germanes marca un canvi sensible en la seva exposició pública.

El que opina la premsa internacional

Revisant diverses fonts, els mitjans perceben una imatge coordinada. D'una banda, la premsa alemanya i francesa valoren la frescor i unió entre Leonor i Sofia. D'altra banda, experts com Martín Bianchi reflexionen sobre els seus pròxims passos acadèmics i possibles decisions futures dins del paper institucional de la Casa Reial.

També s'ha comparat l'enfocament espanyol amb el d'altres monarquies europees. La premsa holandesa esmenta Felip i Letícia com a exemple de proximitat davant de crítiques per fer vacances fora del seu país, destacant que Mallorca aporta una imatge més propera i simbòlica.

Aquest estiu ha actuat com a punt d'inflexió per a la imatge pública de Leonor i Sofia. La premsa internacional interpreta la seva aparició conjunta a Mallorca com un pas estratègic. L'eco mediàtic, combinat amb el seu estil personal i la seva transició a etapes formatives importants, reforcen una narrativa de consolidació, elegància i cohesió familiar.