Alemanya diu el que molts pensen sobre la princesa Leonor i la seva germana: 'Són...'

La Família Reial espanyola ha protagonitzat aquesta setmana diversos moments que han posat el focus en les filles dels reis, especialment en la princesa Leonor i la infanta Sofia. Des d'Alemanya, la premsa ha valorat molt positivament la relació que mantenen ambdues joves. Els mitjans alemanys destaquen que, malgrat les dificultats recents, es mostren com dues germanes profundament unides.
Durant la seva estada a Mallorca, els membres de la Casa Reial han participat en diferents activitats públiques, des d'esdeveniments esportius fins a actes oficials. En totes aquestes cites, la presència conjunta de Leonor i Sofia ha estat especialment significativa. Tot i que l'agenda oficial només contemplava l'assistència dels reis, les filles no van faltar a la tradicional recepció al Palau de Marivent, sorprenent tothom.
El mitjà alemany Bunté s'ha encarregat de posar en relleu la bona sintonia que ha quedat palesa entre les dues princeses. La publicació ha subratllat que aquest any ha estat complicat per a elles per la distància que les va separar i l'absència de Leonor a la graduació de Sofia. “Emotiu retrobament: Leonor i Sofia es van trobar molt a faltar”, ha comentat la seva crònica.
Mallorca com a testimoni de l'estret lligam entre la princesa Leonor i la infanta Sofia
A més de destacar el retrobament, la premsa alemanya ha valorat la naturalitat i l'afecte amb què les joves han compartit temps i esdeveniments. S'ha ressaltat que, per primera vegada, ambdues van assistir juntes al sopar d'estiu, un gest simbòlic de la fortalesa del seu vincle fraternal. També s'han fixat en els seus estilismes, fent èmfasi en el vestit de Leonor, que havia lluït abans la reina Letícia, i en l'elecció més fresca i juvenil de Sofia.
Des de fa anys, la relació entre les filles dels reis ha estat objecte d'especulació, però ara el relat s'ha centrat en l'alegria compartida. “Les germanes irradiaven felicitat, probablement perquè han pogut tornar a passar més temps juntes després de mesos de separació”, ha assenyalat Bunté. Aquest enfocament aporta una imatge més propera i humana de la Família Reial, allunyada de la formalitat estricta.
La princesa Leonor i la infanta Sofia: complicitat i unió davant les dificultats
El temps que han passat juntes a Mallorca ha servit per enfortir els seus lligams, segons fonts properes a la Casa Reial. La premsa alemanya conclou que, malgrat les dificultats, la princesa Leonor i la infanta Sofia són "dues germanes molt unides". Així, aquesta estada no només ha estat una agenda oficial, sinó també una oportunitat per recuperar i reforçar la seva connexió.
En definitiva, l'opinió internacional, especialment l'alemanya, reflecteix el que molts han pogut observar. Es tracta de dues germanes molt unides que, davant les circumstàncies, demostren que la família i la proximitat continuen sent el seu motor. La imatge de Leonor i Sofia juntes, alegres i còmplices, ofereix un matís càlid i proper a la Casa Reial.