Sorpresa confessió de Javier Bardem, marit de Penélope Cruz: 'M'agraden les...'

Javier Bardem ha tornat a sorprendre tothom amb una reflexió que no ha deixat indiferent ningú. El marit de Penélope Cruz ha concedit una entrevista en què ha fet una confessió sobre la seva manera d'entendre el cinema i la vida. Una frase que ha generat titulars i que demostra, un cop més, el seu compromís amb les històries profundes i humanes.

Ell ha parlat llargament sobre la seva carrera. I en aquesta conversa ha revelat quelcom que fins ara no havia expressat públicament.

Ha afirmat: “A la vida no hi ha ni herois ni vilans. M'agraden les pel·lícules que parlen d'aquesta complexitat”.

Javier Bardem, parella de Penélope Cruz, desvela la seva passió més inesperada a la feina

Javier Bardem no és només un dels actors més guardonats d'Espanya, sinó també un dels més respectats a nivell mundial. El seu talent li ha permès donar vida a personatges de tota mena. Sí, des de vilans memorables com a No es país para viejos, fins a papers plens de matisos en pel·lícules com Todos lo saben, on va compartir pantalla amb Penélope Cruz.

Precisament sobre la seva feina al cinema va parlar recentment en una entrevista concedida a la publicació Ethic. En aquesta, Bardem va reflexionar sobre els projectes que tria i la raó per la qual se sent interessat per certs tipus de pel·lícules. Així, va manifestar: “M'atrau l'aspecte humà, la possibilitat d'interpretar gent que passa per llocs on es posen a prova ells mateixos per créixer d'una manera diferent”.

És més, el fill de Pilar Bardem va parlar de la importància de comprometre's amb els projectes en què treballa. Les seves paraules exactes van ser aquestes: “Les altres pel·lícules poden estar molt bé com a entreteniment. I jo també les consumeixo”.

“Però, a l'hora de comprometre'm en els cinc mesos que comporta un rodatge, m'ha de motivar el que estic fent. M'he de creure el meu personatge”. Aquesta exigència personal és la que l'ha portat a ser selectiu amb els papers que accepta.

Javier Bardem i Penélope Cruz: una parella unida pel cinema i les causes socials

Javier Bardem també va fer referència als seus treballs més compromesos, com el documental Santuario, que va realitzar juntament amb Greenpeace. En aquest projecte, l'actor s'hi va implicar personalment per donar visibilitat a la situació mediambiental de l'Antàrtida. Un exemple més del seu interès per les causes socials i de la seva voluntat d'utilitzar la seva fama per generar consciència.

La connexió d'ell amb Penélope Cruz va més enllà del sentimental. Tots dos comparteixen una visió del cinema on el contingut humà i social té un pes fonamental. Han treballat junts en diverses ocasions i no és casualitat que triïn projectes on el compromís amb la realitat sigui un factor clau.

Als seus 56 anys, Javier segueix demostrant que el seu èxit no és fruit de la casualitat. La seva vinculació amb el bon cinema, la seva capacitat per triar projectes de qualitat i la seva visió profunda de la interpretació el mantenen com un dels grans noms del setè art. I juntament amb la seva dona forma una de les parelles més admirades i sòlides del panorama internacional.