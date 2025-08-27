Anabel Pantoja admet el que molts sospiten sobre el divorci de Kiko Rivera

Anabel Pantoja s'ha convertit en protagonista després de la mediàtica ruptura del seu cosí Kiko Rivera amb Irene Rosales. Encara que no ha estat la protagonista directa, les seves recents paraules han confirmat els motius reals de la separació de la parella. Des de l'anunci, les especulacions i rumors no han deixat de multiplicar-se.
La notícia ha sorprès tothom per com ha estat de sobtada. Kiko i Irene compartien, fins fa poc, imatges d'una aparent estabilitat, cosa que fa encara més impactant aquest gir. Des de llavors, els dubtes sobre les causes reals del divorci —incloent-hi rumors de terceres persones— han omplert titulars i comentaris a les xarxes.
L'anunci de la separació
La separació de Kiko Rivera i Irene Rosales va arribar als mitjans amb l'avanç de la pròxima portada de la revista Semana aquest dimecres. Segons la publicació, la parella hauria decidit posar fi a la seva relació de mutu acord, sense que terceres persones hi estiguin involucrades. A més, han posat especial èmfasi a protegir i tenir cura del benestar de les seves filles.
Poc després, Kiko va confirmar la notícia mitjançant un comunicat a les xarxes socials, deixant clar que no busca controvèrsies ni res econòmic. Va assenyalar que tancar aquest capítol ha estat dolorós, però necessari, i va reiterar que el més important ara és el benestar de les seves filles.
Des d'aquell moment, el silenci ha estat una estratègia evident. No s'han donat més explicacions, i el missatge deixa clar que la seva prioritat són les nenes, generant respecte i cautela en el públic.
Les polèmiques després de la separació
Després de fer-se pública la separació, molts van començar a especular sobre el missatge que Kiko Rivera va publicar el 12 d'agost a les seves xarxes socials. “Veure els meus fills riure, jugar i crear records junts no té preu”. Això va ser interpretat com una indirecta dirigida a la seva ex, ja que la frase semblava insinuar que aquests moments feliços ja no es repetiran entre ells.
Kiko va ressaltar també la importància d'envoltar-se de “les persones que sí que hi són”, un comentari que reforça la idea d'una ruptura definitiva. Lluny de buscar una reconciliació, el missatge subratllava la distància emocional entre la parella. La publicació va generar un gran rebombori i va alimentar els rumors sobre la seva relació.
Aquest tipus d'indirectes no són noves en Kiko Rivera, que en el passat ha utilitzat les seves xarxes socials per llançar missatges amb doble sentit. Els seus seguidors ja coneixen aquesta manera d'expressar els seus sentiments a través de publicacions carregades de significat.
El suport d'Anabel Pantoja a Kiko Rivera a les xarxes confirma les sospites
Anabel Pantoja va sorprendre tothom en fer-li 'm'agrada' a l'última publicació de Kiko Rivera a Instagram. En ella, el DJ emetia un comunicat demanant respecte per la difícil situació que està passant. Amb aquestes paraules, Kiko reflectia una maduresa que molts no esperaven.
El missatge expressava que “de vegades deixar anar és la millor manera de tenir cura del que realment importa”. Aquest gest, recolzat per Anabel, confirma el que molts sospitaven sobre la separació. Els motius oficials semblen ser els veritables.
A més, Irene Rosales també va reaccionar amb un 'm'agrada' a la publicació de Kiko. Això demostra que no hi ha terceres persones ni mala relació entre ells. La parella manté el respecte després de la ruptura, tant pel que van compartir com pel benestar i l'estabilitat emocional de les seves filles.