Brad Pitt i la seva xicota, Inés de Ramón, assenyalats: pocs esperaven això

Després d'un llarg i mediàtic divorci amb Angelina, Brad Pitt semblava estar escrivint un nou capítol sentimental amb la dissenyadora de joies Inés de Ramón, 29 anys més jove que ell. Tanmateix, el que molts consideraven una relació sòlida i rejovenidora per a l'actor ha estat posat en dubte per una experta en llenguatge no verbal. Segons ha revelat Judi James al Daily Mail, la més recent aparició pública de la parella podria estar amagant més del que mostra.

Brad i Inés van assistir junts fa tot just unes setmanes a la catifa vermella de la première de la nova pel·lícula protagonitzada per Pitt. A primera vista, es van mostrar radiants, somrients i molt còmplices.

| Europa Press

Tanmateix, segons la mirada atenta de James, la interacció entre tots dos va deixar entreveure certs signes de tensió i desconnexió emocional. De fet, l'experta va comparar la parella amb un altre famós duet de Hollywood: George Clooney i Amal Alamuddin.

Una experta analitza Brad Pitt i Inés de Ramón

James subratlla que tant Inés com Amal Clooney comparteixen diversos trets: són dones exitoses, elegants, alienes a la indústria del cinema, i projecten una imatge forta i segura. D'altra banda, tant Pitt com Clooney semblen adoptar una actitud més discreta quan són al costat de les seves parelles. Com si prioritzessin la seva intel·ligència per damunt del glamour habitual de la catifa vermella, però segons l'experta, hi ha una diferència crucial entre les dues relacions: l'edat.

| Europa Press

Mentre que entre Clooney i Amal la diferència és de 17 anys, entre Brad i Inés és de 29. Un factor que, segons James, no és menor. De fet, en la seva opinió, aquesta bretxa generacional estaria començant a passar factura.

Durant la catifa vermella, va notar una clara “manca de sincronització” entre tots dos: estils oposats, gestos que no es corresponen i una energia que no flueix. En especial, va apuntar que Brad semblava incòmode, com si estigués intentant encaixar en un motlle que no li pertany.

Brad Pitt i Inés de Ramón no estarien compenetrats segons l'experta

Fins i tot la seva vestimenta va ser assenyalada com un reflex d'aquest intent: decisions d'estil dubtoses, clarament dirigides a projectar una imatge moderna i juvenil. Per a Judi James, això podria ser un senyal que Brad Pitt està lluitant internament amb la seva edat, el seu lloc al món i la seva identitat en parella. Mentre Inés es va mostrar relaxada i natural, Brad va aparèixer “contingut, amb una mirada gairebé de disculpa, com intentant agradar”.

| Europapress

El més revelador, segons l'experta, és que Brad encara estaria intentant “trobar el seu jo autèntic”, una frase que deixa entreveure que amb Inés no se sent completament ell mateix.

Serà aquesta una altra relació condemnada a formar part de l'historial sentimental de l'actor? Ningú ho sap. Però el que sí sembla clar és que, encara que pocs ho esperaven, la relació entre Brad Pitt i Inés de Ramón podria no estar travessant el seu millor moment.