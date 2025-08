per Cándido Casares

Brad Pitt ha decidit trencar el seu silenci sobre un dels episodis més controvertits i comentats de la seva vida sentimental: el seu divorci amb Jennifer Aniston. Encara que han passat més de dues dècades des que la seva història d'amor va arribar al final, s'han recordat unes declaracions que canvien completament la versió que coneixíem. Les seves paraules no només aporten llum sobre aquell moment, sinó que revelen una faceta personal i vulnerable que poques vegades mostra en públic.

Durant anys, els rumors, teories i suposicions han envoltat la separació de la parella més estimada de Hollywood. Però aquesta vegada, ha estat el mateix Pitt qui, des de la maduresa i la serenor que dona el pas del temps, ha confessat què el va portar a prendre aquella decisió. Va ser realment culpa d'Angelina Jolie? O existia un malestar més profund que pocs coneixien?

| xcatalunya.cat, Europapress

Brad Pitt revela per fi el veritable motiu de la seva ruptura amb Jennifer Aniston

La història sentimental de Brad Pitt no va començar amb Jennifer Aniston. Abans d'ella, va viure un romanç amb Gwyneth Paltrow després de coincidir al rodatge de Seven el 1995. Es van comprometre un any després, però van trencar el 1997.

Va ser el 1998 quan el seu camí es va creuar amb Jennifer Aniston, i amb el temps van començar una relació. Brad Pitt fins i tot va aparèixer a la sèrie que va catapultar Jennifer Aniston, Friends, amb un cameo a l'episodi 'El del rumor'. Un gest que va reforçar encara més la imatge de parella perfecta.

Es van casar el 29 de juliol de l'any 2000, en el que semblava un matrimoni que havia de durar per sempre. Tanmateix, la pressió de ser el centre d'atenció i la manca de connexió emocional van començar a fer efecte en el seu dia a dia. Va ser llavors quan l'actor va començar a experimentar una sensació de buit.

El moment clau va arribar quan Pitt va oferir una entrevista a la revista Parade, en què va explicar els motius que el van portar a posar fi al seu matrimoni. "Vaig començar a sentir-me patètic. Em va quedar molt clar que estava intentant trobar una pel·lícula sobre una vida interessant, però jo mateix no estava vivint una vida interessant", va expressar.

En aquest context, el seu matrimoni amb Aniston es va convertir, segons les seves pròpies paraules, en part del problema. "Intentar fingir que el matrimoni era una cosa que no era" va ser un dels detonants. L'actor va relatar com passava temps assegut al sofà, fumant, i sentint-se atrapat en una rutina que no reflectia el que ell desitjava realment per a la seva vida.

| Europa Press

Unes declaracions que semblaven més un mal moment personal que matrimonial. Tanmateix, va deixar entreveure que aquell sentiment podria estar lligat a la seva relació amb Jennifer Aniston. "Crec que el meu matrimoni hi va tenir alguna cosa a veure", va comentar.

Aquestes declaracions van marcar un abans i un després en la percepció d'aquella ruptura. I és que fins llavors s'havia comentat que el seu romanç amb Angelina Jolie hauria estat el que hauria dinamitat la seva ruptura.

Brad Pitt intenta corregir les seves declaracions sobre Jennifer Aniston

La repercussió mediàtica d'aquella entrevista va ser immediata. Molts titulars van interpretar que Brad Pitt estava qualificant Jennifer Aniston d'avorrida, cosa que va generar una onada de crítiques cap a l'actor.

Davant la magnitud de l'enrenou, Pitt es va veure obligat a aclarir les seves paraules en un comunicat públic. "Em dol que això fos interpretat d'aquesta manera. La Jen és una dona increïblement generosa, adorable i divertida, i continua sent la meva amiga", va explicar en un comunicat.

Amb el pas dels anys, l'actor ha mantingut la seva intenció de reparar aquell malentès. En entrevistes posteriors, ha reiterat que mai va tenir la intenció de responsabilitzar Aniston pel seu malestar. És més, ha subratllat que va ser una etapa d'introspecció en què ell no es reconeixia a si mateix.

| Europapress

Aquest gest d'autocrítica va ser ben rebut per la mateixa Jennifer Aniston, amb qui, malgrat tot, manté una bona relació. Tots dos han protagonitzat trobades públiques que reflecteixen cordialitat, com als SAG Awards de 2020, on les imatges de la seva salutació es van fer virals.

Fonts properes asseguren que Pitt fins i tot va arribar a demanar perdó personalment a Jennifer per com es van donar les coses, especialment per la seva implicació amb Angelina Jolie mentre encara estava casat. Ella va acceptar les disculpes, i des de llavors han mantingut una relació basada en el respecte.

Brad Pitt ha fet un pas valent en sincerar-se sobre les raons reals de la seva ruptura amb Jennifer Aniston. Les seves paraules, lluny de generar polèmica, humanitzen una de les majors estrelles de Hollywood. I encara que el temps ha curat les ferides, la seva història continua generant preguntes que ressonen en aquells que encara creuen en les segones oportunitats.