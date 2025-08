La Casa Reial no pot ocultar això de la reina Sofia: la història està a punt de repetir-se

per Cristo Fernández

La reina Sofia ja ha confirmat la seva arribada a Palma i ho ha fet amb data exacta: diumenge 3 d'agost. No ha estat la primera a aterrar, com sol ser habitual, aquesta vegada s'han avançat els reis, la princesa Leonor i la infanta Sofia. Tot i així, la reina Sofia ha tornat a demostrar que la seva cita amb l'illa balear és ineludible.

Sofia ha explicat en moltes ocasions què significa Palma per a ella. Li evoca records feliços i la retorna a la seva infància.

| Europa Press

La transporta directament a Mon Repos, la residència d'estiu de la Família Reial grega a l'illa de Corfú. Allà ha viscut moments entranyables amb els seus pares i els seus germans. Allà, ha estat feliç.

Casa Reial ja no amaga que Sofia viatjarà aviat a Mallorca

Aquest racó de la Mediterrània, amb natura, mar i calma, és el seu refugi particular i és el seu paradís. Encara que enguany ha endarrerit el seu viatge, ha confirmat que també gaudirà d'uns dies de desconnexió. No ha volgut faltar-hi.

El motiu de l'endarreriment ha estat de pes: la seva germana, la princesa Irene de Grècia, ha hagut de sotmetre's a noves proves mèdiques. La reina Sofia ha volgut ser al seu costat. L'ha acompanyada, li ha donat suport perquè són inseparables, són confidentes i són més que germanes: són ànimes bessones.

| Europa Press

Irene de Grècia fa anys que resideix a Espanya. Pateix un deteriorament cognitiu que ha requerit atenció constant.

La seva germana gran no s'ha separat d'ella. Sofia ha estat pendent i ha prioritzat el vincle familiar davant de qualsevol altra agenda.

Casa Reial anuncia que Sofia es reunirà amb la seva família molt aviat

Ara, la reina Sofia viatjarà a Palma per reunir-se amb els seus. La història està a punt de repetir-se. Com cada estiu, tornarà al palau de Marivent per compartir moments únics amb fills i netes.

| Europa Press

Dilluns 4 d'agost s'ha programat la tradicional recepció de Marivent. La reina emèrita ha confirmat la seva presència i per quart any consecutiu, la Família Reial obrirà les portes de la seva residència mallorquina. Ho ha fet per acollir representants de l'Estat, institucions balears, col·legis professionals, empresaris, sindicats, metges, arquitectes, esportistes i artistes.

La cita serà clau a l'agenda d'estiu dels Borbó i allà hi serà ella. Amb somriure serè, amb la temprança dels anys i amb l'afecte intacte cap a l'illa que tant li ha donat. La Casa Reial no ho ha pogut amagar: la reina Sofia torna al seu lloc al món.