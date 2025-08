Brad Pitt y su novia, Inés de Ramón, señalados: pocos esperaban lo de su relación

Tras un largo y mediático divorcio con Angelina, Brad Pitt parecía estar escribiendo un nuevo capítulo sentimental junto a la diseñadora de joyas Inés de Ramón, 29 años menor que él. Sin embargo, lo que muchos consideraban una relación sólida y rejuvenecedora para el actor ha sido puesta en tela de juicio tras un análisis de una experta en lenguaje no verbal. Según ha revelado Judi James al Daily Mail, la más reciente aparición pública de la pareja podría estar ocultando más de lo que muestra.

Brad e Inés acudieron juntos hace apenas unas semanas a la alfombra roja de la première de la nueva película protagonizada por Pitt. A primera vista, se mostraron radiantes, sonrientes y muy cómplices.

| Europa Press

Sin embargo, según la mirada atenta de James, la interacción entre ambos dejó entrever ciertos signos de tensión y desconexión emocional. De hecho, la experta comparó la pareja con otro famoso dúo de Hollywood: George Clooney y Amal Alamuddin.

Una experta analiza a Brad Pitt e Inés de Ramón

James subraya que tanto Inés como Amal Clooney comparten varios rasgos: son mujeres exitosas, elegantes, ajenas a la industria del cine, y proyectan una imagen fuerte y segura. Por otro lado, tanto Pitt como Clooney parecen adoptar una actitud más discreta cuando están junto a sus parejas. Como si priorizaran su inteligencia por encima del glamour habitual de la alfombra roja pero según la experta, hay una diferencia crucial entre las dos relaciones: la edad.

| Europa Press

Mientras que entre Clooney y Amal la diferencia es de 17 años, entre Brad e Inés es de 29. Un factor que, según James, no es menor. De hecho, en su opinión, esta brecha generacional estaría empezando a pasar factura.

Durante la alfombra roja, notó una clara “falta de sincronización” entre ambos: estilos opuestos, gestos que no se corresponden, y una energía que no fluye. En especial, apuntó que Brad parecía incómodo, como si estuviera intentando encajar en un molde que no le pertenece.

Brad Pitt e Inés de Ramón no estarían compenetrados según la experta

Incluso su vestimenta fue señalada como un reflejo de este intento: decisiones de estilo dudosas, claramente dirigidas a proyectar una imagen moderna y juvenil. Para Judi James, esto podría ser una señal de que Brad Pitt está luchando internamente con su edad, su lugar en el mundo y su identidad en pareja. Mientras Inés se mostró relajada y natural, Brad apareció “contenido, con una mirada casi de disculpa, como intentando agradar”.

| Europapress

Lo más revelador, según la experta, es que Brad aún estaría intentando “encontrar su yo auténtico”, una frase que deja entrever que con Inés no se siente completamente él mismo.

¿Será esta otra relación condenada a formar parte del historial sentimental del actor? Nadie lo sabe. Pero lo que sí parece claro es que, aunque pocos lo esperaban, la relación entre Brad Pitt e Inés de Ramón podría no estar atravesando su mejor momento.