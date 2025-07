Jennifer Lopez admet el rumor sobre la vida privada de Brad Pitt: 'Ho juro per Déu'

Jennifer Lopez ha tornat al focus per una antiga i explosiva entrevista en què desvelava un rumor que durant anys va acompanyar Brad Pitt. En una conversa que va concedir a finals dels noranta, l'artista va parlar sense filtres de diverses cares conegudes de Hollywood, inclosa Gwyneth Paltrow, aleshores parella de l'actor.

"Ho juro per Déu que he sentit més sobre Gwyneth i Brad Pitt que sobre la seva feina", va sentenciar la cantant amb una sinceritat palpable. Aquesta frase, que avui ressorgeix amb força, va deixar entreveure com Jennifer veia les relacions entre celebritats i el paper que aquestes tenien en les seves carreres. Per què aquestes paraules segueixen donant tant de què parlar?

| Europa Press

Jennifer Lopez confirma el rumor que apuntava a la fama per la parella de Brad Pitt

Era 1998 i Jennifer Lopez acabava de rebre la seva primera gran nominació al Globus d'Or gràcies a la seva interpretació de Selena Quintanilla. La pel·lícula li havia valgut reconeixement com a actriu, però també havia consolidat el seu caràcter ambiciós, decidit i sense por a les comparacions. Va ser aleshores quan va concedir una entrevista a la revista Movieline que marcaria un abans i un després.

En aquell moment, Gwyneth Paltrow encara no havia guanyat l'Oscar per Shakespeare in Love. Tanmateix, ja era una figura mediàtica, en gran part, per la seva relació amb Brad Pitt. Davant una pregunta sobre ella, JLo no va dubtar a fer un comentari que encara ressona en l'actualitat.

"Què ha fet? Juro per Déu que no recordo res en què hagi treballat", va comentar. I va afegir amb total contundència: "Hi ha gent que es fa famosa per associació. He sentit més d'ella per la seva relació amb Brad Pitt del que mai he sentit sobre la seva feina".

| Europa Press, xcatalunya.cat, @gwynethpaltrow

Amb aquesta frase, Jennifer Lopez no només va alimentar el morbo mediàtic, sinó que va validar un rumor que feia temps que circulava a la indústria. I és que part del prestigi de Paltrow venia més de la seva relació amb Brad Pitt que de la seva filmografia.

Aquestes paraules, que ara ressorgeixen amb força a les xarxes socials, han estat interpretades com una crítica directa a la superficialitat del 'star-system'. Jennifer va obrir el debat sobre fins a quin punt les relacions sentimentals podien eclipsar el talent real. I ho va fer en un moment en què intentava demostrar que el seu lloc a Hollywood no era fruit de l'atzar.

En aquella època, Pitt i Paltrow eren la parella daurada dels noranta. Tothom parlava d'ells, des dels tabloides fins a les catifes vermelles. Per això, la frase de JLo es va sentir com una provocació, però també com una veritat incòmoda.

Una pluja de crítiques a altres estrelles de Hollywood

Lluny de quedar-se aquí, Jennifer Lopez va aprofitar la mateixa entrevista per carregar sense pietat contra altres figures destacades de la indústria. De Salma Hayek va dir: "Estem en dos mons diferents. Ella és una bomba sexy i aquests són els papers que fa, i jo faig de tot".

Especialment dura va ser la seva reacció en assabentar-se que Hayek havia dit que el paper de Selena li van oferir a ella. "Això és completament mentida. Si això és el que fa per aconseguir publicitat, allà ella", va assegurar.

Cameron Diaz no en va sortir millor parada, ja que, segons JLo, era simplement "una model amb sort". A Winona Ryder la considerava "bonica i amb talent", però no entenia la fascinació que despertava.

| Europa Press

I ni tan sols Madonna se'n va deslliurar: "Gran artista? Sí. Gran actriu? No, actuar és el meu art i em molesta quan la gent diu que pot fer-ho com si res". L'entrevista va ser una carta de presentació que va deixar clar que Jennifer Lopez no pensava disculpar-se per tenir ambició ni per dir el que pensava.

L'ambició de Jennifer Lopez des dels seus inicis

En un moment en què altres actrius cuidaven al mil·límetre les seves paraules, Jennifer Lopez parlava sense embuts. "Per què estic en el meu millor moment? Perquè soc la millor", va afirmar entre rialles, encara que aparentment ho deia seriosament. "No soc la millor actriu que ha existit, però sé que soc força bona".

Aquesta combinació de confiança, audàcia i autenticitat va ser la que la va acabar de consolidar com una figura magnètica per al públic. Però també com algú difícil d'encasellar. El seu objectiu era clar: "Vull guanyar tant o més que Demi Moore quan arribi el meu moment", va expressar amb rotunditat.

| Europa Press

En aquell moment, Jennifer Lopez sempre es va negar a cobrar menys del que pensava que mereixia. I això, en una indústria encara marcada per la desigualtat entre homes i dones, va ser un altre motiu pel qual es va convertir en un referent. Anys després, aquest esperit inconformista segueix sent part de la seva identitat.

Ara sabem per què les incendiàries paraules de Jennifer Lopez sobre Gwyneth Paltrow i Brad Pitt tornen a estar en boca de tothom. Aquella frase va marcar el to d'una entrevista que la va definir com una artista directa, ambiciosa i sense filtres. Més de dues dècades després, el seu ressò segueix ressonant en un Hollywood que encara debat el preu de dir la veritat.