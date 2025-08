Sigfrid Gras, director de TV3, confirma el futur de Tomàs Molina a la cadena

per Xavi Martín

L'expectació al voltant del futur de Tomàs Molina a TV3 ha arribat al seu final. Després de la seva incursió a les llistes d'Esquerra Republicana (ER) per a les eleccions europees, el retorn del meteoròleg més carismàtic de la televisió catalana estava envoltat d'un mar de dubtes.

Per a una audiència que el considera gairebé part de la família, la incertesa era màxima. Finalment, ha estat el director de la cadena, Sigfrid Gras, qui ha aportat llum sobre l'assumpte, confirmant una decisió que, tot i respectar els drets del treballador, canviarà la manera com els espectadors s'acostaran a veure el temps.

El carisma i la popularitat de Molina són actius innegables per a TV3. La seva disposició a col·laborar en qualsevol format el va convertir en una de les cares més estimades i versàtils de la casa. Per això, el seu salt a la política va generar una enorme sorpresa.

Tot i que no va obtenir un escó directe, l'acord de coalició li assegura un lloc com a eurodiputat a partir de 2026. La candidata va ser Diana Riba i els republicans van perdre més de sis punts respecte a les eleccions de 2019. La coalició, malgrat els bons resultats d'EH Bildu, no va aconseguir que Molina obtingués escó en aquell moment. Fins que arribi el moment del relleu, el seu desig era tornar al seu lloc de sempre, però la direcció ha hagut de prendre una decisió salomònica.

La mesura de TV3: present a la cadena, però fora d'informatius

Sigfrid Gras ha estat contundent i clar al respecte en una recent entrevista amb el mitjà El Nacional. El director de TV3 ha explicat la complexitat de la situació: “La compatibilitat és una qüestió complicada”

Amb aquesta premissa, Gras ha volgut deixar clar que, tot i que Molina té dret a reincorporar-se al seu lloc de treball després de sol·licitar una excedència, la seva nova faceta com a polític electe, encara que futur, col·lideix amb la neutralitat exigida als presentadors dels serveis informatius.

La solució adoptada és un punt intermedi. Molina podrà continuar treballant a la cadena, però no a l'espai que li va donar la fama, el Telenotícies Vespre. “No serà el presentador de la meteo al TN Vespre”, va sentenciar Gras. En el seu lloc, el meteoròleg s'incorporarà a l'equip del magazín de les tardes, 'Tot es mou'.

Aquesta recol·locació busca, segons el director, ser "tan curosos com sigui possible", respectant els drets del treballador sense comprometre la imatge d'imparcialitat dels informatius. La decisió, com el mateix Gras va admetre, difícilment satisfarà tothom, però estableix un precedent sobre la fina línia que separa la televisió pública de l'afiliació política.