La petició desesperada dels fills d'Iñaki Urdangarin al seu pare

El nom d'Urdangarin torna a estar al centre de totes les mirades i, aquesta vegada, el focus no està només en Iñaki. Els fills de l'exduc de Palma han trencat el seu silenci, mostrant una preocupació inesperada davant les últimes maniobres mediàtiques del seu pare. Després de mesos allunyats del soroll públic i després d'un divorci que semblava haver marcat un abans i un després, l'entorn d'Iñaki Urdangarin torna a estar en tensió. I tot, per una promesa que penja d'un fil i que podria ressuscitar els pitjors fantasmes de la família Borbó.

Des de l'exclusiva entrevista que va oferir fa unes setmanes, on l'exgendre del rei Joan Carles I va presentar la seva nova faceta com a coach per a executius, els rumors no han deixat de créixer en cercles propers a la reialesa. Darrere d'aquesta imatge d'empresari renovat, sorgeixen ara els veritables dubtes:

Iñaki està disposat a tornar a trencar el silenci que tant va costar imposar després de la seva separació de la infanta Cristina? O es tracta d'una jugada calculada per recordar a tothom que, si vol, encara té molt a dir?

| Instagram, Casa Real, XCatalunya

L'entrevista que va desfermar la por: possibles memòries "prohibides"

Tot va començar com un simple moviment empresarial. La intenció d'Urdangarin era presentar-se com un home nou, centrat en el món del coaching, un sector on les figures públiques amb passat polèmic solen trobar refugi. Tanmateix, la seva aparició pública no va ser innocent per als ulls dels qui coneixen la història recent de la Casa Reial. Molts van recordar, gairebé de seguida, la norma d'or que va pactar amb la infanta Cristina: silenci absolut a canvi d'una vida acomodada i allunyada de l'escàndol.

Segons experts en la crònica social i periodistes com Juan Luis Galiacho, la història té molta més profunditat de la que sembla. Des del seu pas per presó, Iñaki hauria estat redactant unes memòries carregades d'episodis incòmodes, no només sobre el cas Nóos i la seva relació amb Cristina, sinó també sobre els secrets de la Zarzuela i la relació, de vegades tensa, amb Joan Carles I. Aquest material inèdit hauria servit de moneda de canvi per assegurar el seu futur econòmic i, alhora, mantenir sota pressió tota la família reial.

En aquest pacte silenciós, la condició era clara: ni un sol detall veuria la llum mentre la calma regnés. Però la recent entrevista ha encès totes les alarmes, especialment a la Zarzuela, on temen que un simple descuit pugui provocar la publicació d'aquest llibre que molts han intentat enterrar.

| YouTube, Casa Real, XCatalunya

Els seus fills entren en escena

En aquest context de creixent tensió, els fills d'Iñaki Urdangarin han fet un pas endavant. Juan, Pablo, Miguel i Irene, que durant el divorci van defensar públicament el seu pare, han canviat el to en privat. Segons fonts properes a l'entorn familiar, els quatre han demanat de manera directa i contundent al seu pare que no publiqui les memòries. L'objectiu és evitar que el cognom torni a omplir titulars per motius que poc tenen a veure amb el seu dia a dia.

Però la seva petició va més enllà d'un simple prec: han insistit que es revisin o fins i tot s'eliminin capítols que puguin danyar la imatge del seu avi, el rei emèrit, així com la d'altres membres de la família. Temen que una sola frase fora de lloc reobri ferides que encara no han cicatritzat. La pressió ha estat tal que, de moment, Urdangarin ha assegurat als seus afins que, si finalment publica un llibre, se centrarà en les seves vivències personals i en la seva trajectòria professional, deixant de banda qualsevol polèmica relacionada amb la Casa Reial.

No obstant això, la por no desapareix. Les memòries existeixen, estan redactades i, segons es comenta en cercles editorials, podrien veure la llum si Iñaki sent que el seu acord ha estat traït o que la seva estabilitat torna a perillar.

| Instagram

Possible traïció a la Casa Reial

A la Casa Reial i a tot l'entorn Borbó, la preocupació és palpable. Les relacions, ja fràgils, entre Iñaki i Felip VI semblen irreparables. De la cordialitat d'altres temps s'ha passat a la desconfiança i el recel. En aquest ambient, l'actitud dels fills d'Iñaki resulta més comprensible: volen protegir no només la reputació familiar, sinó també el seu pare de si mateix i dels seus possibles impulsos.

Per ara, l'amenaça segueix latent i l'acord de silenci es manté, encara que cada nou moviment d'Urdangarin s'analitza al detall a la Zarzuela. Els pròxims mesos seran clau per saber si la calma és real o només un miratge abans d'una nova tempesta mediàtica.

El cas Urdangarin demostra que a la Casa Reial els fantasmes del passat mai desapareixen del tot. Només queda per veure si la petició dels seus fills aconseguirà evitar una nova onada d'escàndols o si, un cop més, els secrets sortiran a la llum quan menys s'ho esperen.