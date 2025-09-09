Logo xcatalunya.cat
Felip VI i Letizia posant juntes, una amb barba i vestit fosc i l'altra amb cabells llargs i camisa blava a ratlles.
La reina Letícia s'emocionarà amb el gest que ha tingut Felip VI a la Zarzuela
Gent

El bonic gest del rei Felip VI a la Zarzuela que emocionarà la reina Letícia

El rei Felip VI ha tingut un bonic gest a la Zarzuela amb el personal d'extinció d'incendis d'Espanya

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

El rei Felip VI ha protagonitzat un gest que ha commogut tothom. Aquest dimarts 9 de setembre, ha rebut en audiència al Palau de la Zarzuela el personal que ha participat en l'extinció dels greus incendis forestals de l'estiu passat. Ha estat un acte de reconeixement i gratitud, sens dubte un moment carregat de simbolisme que, sens dubte, emocionarà la reina Letícia.

La cita ha reunit una àmplia representació del dispositiu aeri que ha lluitat a primera línia contra el foc. Hi han assistit membres del Ministeri de l'Interior, Defensa, Transició Ecològica i de Protecció Civil.

Grup de persones posant per a una foto oficial, algunes amb uniformes militars i d’altres amb uniformes de protecció civil, en un ambient exterior i assolellat.
Felip VI rep part del personal d'extinció d'incendis d'Espanya | @CasaReal

També hi han estat presents representants de les comunitats autònomes afectades: Castella i Lleó, Galícia i Extremadura. A més, hi han acudit membres de regions que van oferir ajuda amb mitjans aeris, com Madrid, Aragó, Múrcia, Astúries, Andalusia, Castella-la Manxa, Catalunya, València, Navarra i Balears.

Felip VI vol compensar el personal amb qui no va parlar durant la seva visita juntament amb Letícia a les zones afectades

La directora general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones Sanz, ha encapçalat la delegació i tots ells han rebut l'agraïment directe del monarca. El rei Felip ha volgut compensar el fet que, durant la seva visita amb la reina Letícia a les zones devastades, no va poder conversar amb el personal aeri, ja que es trobaven en plena tasca d'extinció.

Un home amb vestit saluda amb la mà a una dona amb samarreta groga mentre altres persones amb uniforme de brigada d’incendis forestals són al fons.
Felip VI ha mostrat el seu agraïment | @CasaReal

Fa dues setmanes, els reis van visitar personalment els territoris més afectats i van recórrer muntanyes arrasades, camps calcinats i habitatges danyats. Felip VI i Letícia van escoltar els testimonis dels veïns, van sentir de prop la tragèdia i, sobretot, van transmetre esperança. “Cal tirar endavant, els afectats requereixen l'afecte de tothom”, va dir Felip VI.

Felip VI, sense la reina Letícia, però demostrant la seva millor versió a la Zarzuela

Amb el seu gest a la Zarzuela, el rei ha volgut tancar el cercle, ha demostrat proximitat i ha mostrat sensibilitat. Felip VI ha subratllat el seu compromís amb qui lluita contra les emergències a Espanya. Ha posat en valor l'esforç, la dedicació i el sacrifici.

Aquest acte no ha estat només protocol·lari, ha estat humà, càlid i veritable. Un acte que reflecteix la seva implicació real amb els problemes que sacsegen el país i que, sens dubte, ha tocat el cor de la reina Letícia. La reina, sempre atenta a les causes socials, ha compartit aquesta emoció i Felip VI ha sabut estar, una vegada més, a l'alçada

