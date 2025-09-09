El bonic gest del rei Felip VI a la Zarzuela que emocionarà la reina Letícia

El rei Felip VI ha protagonitzat un gest que ha commogut tothom. Aquest dimarts 9 de setembre, ha rebut en audiència al Palau de la Zarzuela el personal que ha participat en l'extinció dels greus incendis forestals de l'estiu passat. Ha estat un acte de reconeixement i gratitud, sens dubte un moment carregat de simbolisme que, sens dubte, emocionarà la reina Letícia.
La cita ha reunit una àmplia representació del dispositiu aeri que ha lluitat a primera línia contra el foc. Hi han assistit membres del Ministeri de l'Interior, Defensa, Transició Ecològica i de Protecció Civil.
També hi han estat presents representants de les comunitats autònomes afectades: Castella i Lleó, Galícia i Extremadura. A més, hi han acudit membres de regions que van oferir ajuda amb mitjans aeris, com Madrid, Aragó, Múrcia, Astúries, Andalusia, Castella-la Manxa, Catalunya, València, Navarra i Balears.
Felip VI vol compensar el personal amb qui no va parlar durant la seva visita juntament amb Letícia a les zones afectades
La directora general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones Sanz, ha encapçalat la delegació i tots ells han rebut l'agraïment directe del monarca. El rei Felip ha volgut compensar el fet que, durant la seva visita amb la reina Letícia a les zones devastades, no va poder conversar amb el personal aeri, ja que es trobaven en plena tasca d'extinció.
Fa dues setmanes, els reis van visitar personalment els territoris més afectats i van recórrer muntanyes arrasades, camps calcinats i habitatges danyats. Felip VI i Letícia van escoltar els testimonis dels veïns, van sentir de prop la tragèdia i, sobretot, van transmetre esperança. “Cal tirar endavant, els afectats requereixen l'afecte de tothom”, va dir Felip VI.
Felip VI, sense la reina Letícia, però demostrant la seva millor versió a la Zarzuela
Amb el seu gest a la Zarzuela, el rei ha volgut tancar el cercle, ha demostrat proximitat i ha mostrat sensibilitat. Felip VI ha subratllat el seu compromís amb qui lluita contra les emergències a Espanya. Ha posat en valor l'esforç, la dedicació i el sacrifici.
Aquest acte no ha estat només protocol·lari, ha estat humà, càlid i veritable. Un acte que reflecteix la seva implicació real amb els problemes que sacsegen el país i que, sens dubte, ha tocat el cor de la reina Letícia. La reina, sempre atenta a les causes socials, ha compartit aquesta emoció i Felip VI ha sabut estar, una vegada més, a l'alçada