El bonito gesto del rey Felipe VI en la Zarzuela que emocionará a la reina Letizia

El rey Felipe VI ha protagonizado un gesto que ha conmovido a todos. Este martes 9 de septiembre, ha recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al personal que ha participado en la extinción de los graves incendios forestales del pasado verano. Ha sido un acto de reconocimiento y gratitud, sin duda un momento cargado de simbolismo que, sin duda, emocionará a la reina Letizia.

La cita ha reunido a una amplia representación del dispositivo aéreo que ha luchado en primera línea contra el fuego. Han asistido miembros del Ministerio del Interior, Defensa, Transición Ecológica y de Protección Civil.

| @CasaReal

También han estado presentes representantes de las comunidades autónomas afectadas: Castilla y León, Galicia y Extremadura. Además, han acudido miembros de regiones que ofrecieron ayuda con medios aéreos, como Madrid, Aragón, Murcia, Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Navarra y Baleares.

Felipe VI quiere compensar al personal con el que no habló durante su visita junto a Letizia a las zonas afectadas

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones Sanz, ha encabezado la delegación y todos ellos han recibido el agradecimiento directo del monarca. El rey Felipe ha querido compensar el hecho de que, durante su visita con la reina Letizia a las zonas devastadas, no pudo conversar con el personal aéreo. Ya que se encontraban en plena labor de extinción.

| @CasaReal

Hace dos semanas, los reyes visitaron personalmente los territorios más afectados y recorrieron montes arrasados, campos calcinados y viviendas dañadas. Felipe VI y Letizia escucharon los testimonios de los vecinos, sintieron de cerca la tragedia y, sobre todo, transmitieron esperanza. “Hay que salir adelante, los afectados requieren el cariño de todos”, dijo Felipe VI.

Felipe VI, sin la reina Letizia, pero demostrando su mejor versión en la Zarzuela

Con su gesto en la Zarzuela, el rey ha querido cerrar el círculo, ha demostrado cercanía y ha mostrado sensibilidad. Felipe VI ha subrayado su compromiso con quienes luchan contra las emergencias en España. Ha puesto en valor el esfuerzo, la entrega y el sacrificio.

Este acto no ha sido solo protocolario, ha sido humano, cálido y verdadero. Un acto que refleja su implicación real con los problemas que sacuden al país y que, sin duda, ha tocado el corazón de doña Letizia. La reina, siempre atenta a las causas sociales, ha compartido esa emoción y Felipe VI ha sabido estar, una vez más, a la altura.