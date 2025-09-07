Expectació a Espanya gràcies a la gran notícia que ha sortit a la llum sobre Felip VI

Una onada d'expectació ha sacsejat Espanya després de conèixer-se un fet sense precedents en la història recent de la monarquia. El pintor sevillà Alberto Rubio ha finalitzat un retrat inèdit dels reis d'Espanya, Felip VI i Letícia. El que ha generat rebombori no és només la qualitat artística de l'obra, sinó el fet que es tracta de la primera pintura en què tots dos apareixen junts.
Alberto Rubio, que recentment va deixar el seu lloc com a gestor cultural a la Fundació La Caixa, ha volgut recuperar en aquesta peça l'esperit de la pintura cortesana clàssica. "Volia quelcom més hieràtic, que ens portés a les pintures de la cort del segle XVII", ha declarat.
En l'obra, Felip VI apareix vestit amb vestit de gala, mentre que la reina llueix el disseny elegant que va portar durant la visita d'Estat als Països Baixos. L'ha acompanyat la tiara russa, una picada d'ullet a la tradició i la simbologia monàrquica.
Felip VI ha estat retratat en un quadre històric que ha causat un gran rebombori a Espanya
Tot i que l'artista es va inspirar en imatges oficials i en referències històriques, afirma que no va treballar a partir d'una fotografia concreta. En lloc d'això, va optar per una composició frontal que dona al llenç un aire solemne. "Amb la reina vaig voler jugar amb la vestimenta i les joies", assenyala Rubio, i afegeix que algunes peces pertanyen al denominat joier de passar, patrimoni de la Corona.
El procés creatiu va estar influït per nombroses visites al Museu del Prado i al Palau Reial. Rubio explica que veure aquelles grans obres mestres el va impulsar a intentar-ho. "Ara tinc la tècnica més depurada i el realisme més treballat", afirma.
Felip VI i el seu equip han rebut una carta de l'autor de la pintura perquè l'accepti com a seva
El quadre, que actualment roman al seu taller de Sevilla, ha estat presentat a la Casa Reial. El pintor ha enviat una carta al Palau de la Zarzuela amb fotografies i detalls tècnics de la pintura, a l'espera d'una resposta. La possibilitat que el retrat sigui acceptat i penjat en una residència oficial ha desfermat un gran interès públic.
Acabarà aquesta obra adornant les parets del Palau Reial? Espanya, expectant, espera la decisió de la Casa Reial davant un retrat dels monarques que ha fet història. Quelcom que ha fet abans de trobar el seu lloc definitiu.