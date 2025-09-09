Ja és oficial: Úrsula Corberó i Chino Darín fan el pas definitiu en ple embaràs

Úrsula Corberó i Chino Darín han donat una de les grans notícies més esperades pels seus seguidors. La parella ha confirmat que estan esperant el seu primer fill. Ho han fet després de mantenir durant mesos l'embaràs en la més estricta intimitat.
L'actriu de 35 anys ha estat l'encarregada de compartir la feliç notícia amb els seus seguidors i ho ha fet aquest dimarts a través del seu compte d'Instagram. A la imatge, apareix mostrant la seva panxa d'embarassada. La fotografia no ha trigat a fer-se viral.
Corberó ha triat una posició que demostra que segueix en plena forma. Malgrat l'avançat estat de gestació, s'ha mostrat flexible, somrient i radiant. Juntament amb la imatge, ha escrit: “Això no és intel·ligència artificial”, acompanyant el missatge amb un cor i una carona emocionada.
Úrsula Corberó i Chino Darín esperen el seu primer nadó
La publicació ha desfermat una allau de reaccions, i en només uns minuts ha superat els 500.000 'm'agrada'. Els comentaris no han deixat d'arribar. Actors com Álex González, Arón Piper, Angy Fernández, Lola Rodríguez o Patricia Conde han felicitat la parella.
A la imatge no hi apareix Chino Darín, però sí que està etiquetat sobre el ventre de l'actriu, un gest simbòlic i ple de tendresa. L'actor argentí de 36 anys no ha trigat a pronunciar-se i ho ha fet a través de les seves stories d'Instagram. Ha compartit la mateixa foto i hi ha afegit diversos emoticones de felicitat.
Amb aquest gest, la parella ha fet el pas definitiu. Han fet pública la seva futura paternitat. Han volgut compartir aquest moment tan especial amb els seus milers de seguidors.
Úrsula Corberó i Chino Darín fa gairebé una dècada que es demostren com s'estimen
Úrsula Corberó i Chino Darín fa nou anys que estan junts. La seva relació ha estat marcada per la discreció, el respecte i l'admiració mútua. Han format una de les parelles més sòlides del panorama cinematogràfic hispà.
Fins ara, havien mantingut la seva vida personal lluny del focus mediàtic. Però l'embaràs ha canviat les coses. Tots dos han sentit que era el moment adequat per comunicar-ho i ho han fet amb naturalitat, alegria i molt d'amor.
La notícia ha estat rebuda amb entusiasme. Els fans han omplert les xarxes de missatges d'afecte. Sens dubte, aquesta nova etapa marca un abans i un després a les seves vides i l'han començat compartint-la amb el món.