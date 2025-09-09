Escàndol a Bèlgica: el príncep Lorenzo destapa per fi el nom del seu fill secret

El príncep Lorenzo de Bèlgica ha sorprès el seu país amb una revelació inesperada: en un comunicat oficial, ha reconegut l'existència d'un fill fins ara desconegut. Es tracta de Clément Vanderkerchove, un jove de 25 anys nascut fruit de la seva relació amb la cantant Wendy Van Wanten.
La relació entre Lorenzo i Van Wanten va tenir lloc durant els anys 90. Tot va passar abans del seu matrimoni amb la princesa Claire i la història ha estat envoltada de molts rumors durant dècades. Tanmateix, fins ara, mai s'havia confirmat res sobre el fill secret de Lorenzo de Bèlgica.
Lorenzo ha admès la paternitat a través d'un comunicat enviat a l'agència Belga i, en ell, ha escrit: “Amb aquest missatge, reconec ser el pare biològic de Clément Vanderkerchove. Aquests últims anys, ho hem parlat obertament i honestament. Aquest anunci es basa en un sentiment de comprensió i respecte per a les persones implicades, és el resultat d'un acord comú".
La notícia ha causat un autèntic rebombori a Bèlgica perquè ningú no s'esperava que el germà del rei Felip fes pública aquesta informació. Fa només quatre anys, el príncep havia negat rotundament aquesta paternitat en un programa de la cadena VRT. En aquell moment, va qualificar els rumors d’“infundats” i “molestos”.
La Casa Reial de Bèlgica, per ara, no ha fet declaracions i el silenci oficial ha generat encara més especulacions. El fet que s'hagi reconegut públicament Clément ha reactivat l'interès per aquest escàndol.
La relació entre Lorenzo i Wendy Van Wanten va ser polèmica des del principi perquè no va comptar amb el suport de l'aleshores rei de Bèlgica, Albert II. El monarca va considerar la relació “inapropiada” i va pressionar perquè la parella acabés. Finalment, es va produir la ruptura, però els sospites sobre la paternitat de Clément mai van desaparèixer.
Durant anys, els mitjans han insinuat la possibilitat que Lorenzo fos el pare i ell sempre ho ha negat. Fins ara. La confessió, per tant, ha tingut un gran impacte.
El príncep ha sorprès una vegada més tothom. Sempre ha estat el membre més controvertit de la família reial belga. Amb aquest gest, ha posat fi a dècades de rumors i ha donat un gir inesperat a la seva història personal.