Peyu, Quimi Portet i Albert Pla donen una lliçó a Pablo Motos i Dabiz Muñoz

per Pol Nadal

La televisió catalana ha sacsejat el panorama televisiu aquest estiu. Un fenomen inesperat ha demostrat que l'humor amb rigor, sense megapressupostos, pot vèncer l'atractiu del glamour nacional. Durant les últimes setmanes, TV3 ha apostat per emetre en obert la segona temporada de Natura sàvia, un format que barreja biologia, sarcasme i creativitat.

Els protagonistes, Peyu, Quimi Portet i Albert Pla, han aconseguit un impacte inesperat. I ho han fet per sobre d'una de les grans apostes de la televisió espanyola: El Hormiguero amb Dabiz Muñoz.

La nit del triomf de la divulgació humorística sobre el talk show

L'emissió en horari de màxima audiència del capítol dedicat a les abelles va generar una audiència de 219.000 espectadors i una quota de pantalla del 17 %, segons dades de TV3. En contrast, El Hormiguero, amb Pablo Motos entrevistant el xef Michelin Dabiz Muñoz, ni tan sols va entrar al top 20 de programes més vistos a Catalunya TVeoTVeo. Natura sàvia es va situar entre els continguts més exitosos del dia, només superat pel Telenotícies del vespre i del migdia, i la sèrie Downton Abbey.

| YouTube: Antena 3

Aquest resultat subratlla una tendència clara: el públic català va respondre amb força al missatge educatiu i còmic del programa, relegant formats més comercials a un segon pla.

Racionalitat, humor i un equip creatiu ben definit

La segona temporada de Natura sàvia té 10 capítols i va ser contractada per la CCMA per un total de 827.000 €. El que significa un cost mitjà per lliurament de més de 82.000 €. Això és gairebé el doble que a la primera temporada. La productora d'en Peyu, El Corral del Humor, va produir aquest lliurament després de signar un contracte el desembre de 2024, amb un desemborsament molt important: 499.922 €.

Tot i que el pressupost ha crescut, l'essència del programa es manté. Peyu exerceix de "professor" en una mena d'universitat fictícia, on Lídia Freixas aporta la part científica i Quimi Portet i Albert Pla comenten des d'un enfocament irònic i cultural. La presència d'Iris Pérez, una nena de 12 anys, equilibra el to amb naturalitat i aporta frescor al trio.

| Canva

Reaccions oficials i reforçament del missatge

Peyu ja havia destacat dies abans que Natura sàvia liderava l'estiu a 3Cat davant de programes amb més inversions. Va assegurar que el seu format educatiu “competeix i fins i tot supera propostes amb més pressupost estatal”. Aquest reconeixement pren més força després dels resultats. Reafirmen el seu missatge sobre l'eficàcia de continguts intel·ligents i posen en evidència que l'audiència demana honestedat i creativitat per sobre de l'espectacle habitual.

Context previ: una aposta arriscada però efectiva

Aquest format, nascut el 2018, va renovar el seu enfocament per a la segona temporada estrenada el 2024. L'absència del naturalista Jaume Suñer, mort a Alaska, va marcar un canvi: s'hi va incloure un merescut homenatge al guió d'El País. Lídia Freixas hi va sumar rigor i cordialitat.

Peyu va moderar el seu to habitual, i Portet i Pla van aportar la seva mirada crítica i satírica. Van evitar caure en atacs gratuïts, tot i que sense escatimar bromes sobre l'absurditat de l'ésser humà o fins i tot al·lusions intel·ligents a l'entorn polític.

| TV3, FCB

És clar què prefereixen els catalans

Peyu, Quimi Portet i Albert Pla han demostrat que qualitat, rigor i gràcia poden vèncer l'hegemonia dels grans noms i espectacles a pantalles nacionals. I ho han fet sense perdre credibilitat ni força. Seguirem atents als pròxims capítols, tant de Natura sàvia com de les respostes que oferiran els formats tradicionals.