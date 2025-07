Audiències TV3: Derrota sense pal·liatius de Toni Cruanyes

per Xavi Martín

Hi ha dies en què la graella televisiva es comporta com un rellotge suís, amb cada programa ocupant el seu lloc habitual al podi de les audiències. A Catalunya, l'hora de les notícies de la nit té un amo indiscutible: Toni Cruanyes i el seu Telenotícies Vespre.

Cruanyes lidera encara que la seva manera de donar la informació ha rebut moltes crítiques pel seu biaix woke. Tanmateix, aquest dimecres va passar l'impensable. Un rival inesperat no només va plantar cara, sinó que va arrasar amb tot, provocant una derrota històrica per a l'informatiu estrella de TV3.

Aquest rival no va ser cap altre programa d'actualitat ni una superproducció de Hollywood, sinó una pilota de futbol. La semifinal de l'Eurocopa Femenina es va convertir en un esdeveniment de masses que va canviar els índexs d'audiència.

| 3Cat

El futbol femení fa història i tomba el rei

El partit que va enfrontar Espanya i Alemanya a La 1 va ser molt més que una simple retransmissió esportiva. Amb una nodrida representació de jugadores del Barça al camp, com Aitana Bonmatí, Cata Coll o Irene Paredes, l'enfrontament es va viure amb una intensitat especial. Les xifres parlen per si soles: la semifinal va congregar una mitjana de 553.000 espectadors a Catalunya, assolint un impressionant 30,5% de quota de pantalla a la franja de les nou.

Aquest tsunami d'audiència va deixar el Telenotícies Vespre de Toni Cruanyes en una situació insòlita. L'informatiu, que habitualment supera el 25% amb facilitat, es va haver de conformar amb 391.000 espectadors i un 21,8% de share. Encara que continua sent una dada excel·lent per a qualsevol programa, queda en no res davant la magnitud del fenomen futbolístic que s'emetia a la cadena rival.

Una pròrroga amb xifres de rècord absolut

Si el partit ja va ser un èxit, la pròrroga va ser un esdeveniment històric. La tensió de l'empat a zero i la possibilitat d'assolir una final inèdita van disparar l'interès fins a cotes estratosfèriques. El temps extra va ser, amb diferència, el més vist del dia, congregant la xifra de 741.000 espectadors, cosa que es va traduir en una quota de pantalla del 44,8%. Això va portar La 1 a ser la cadena líder del dia a Catalunya amb un 15,8% total, relegant TV3 a una insòlita segona posició (13,2%).

| YouTube

'Downton Abbey', la fortalesa britànica de TV3

Enmig de la tempesta futbolística, una producció va resistir amb una solidesa admirable a la graella de TV3. "Downton Abbey" va demostrar un cop més ser el gran encert de l'estiu per a la cadena. La sèrie britànica es va mantenir impassible a la sobretaula, reunint 263.000 espectadors i un magnífic 20,4% de quota. El seu èxit, seguit pel bon rendiment d'"Els Durrell" (15,8%), confirma que l'aposta per la ficció britànica és una fortalesa inexpugnable.

Menys sort va tenir, un dia més, el concurs de la tarda. "Atrapa'm si pots estiu" va tornar a cedir en el seu duel particular. El programa de Llucià Ferrer es va quedar en 163.000 seguidors (12,4%), mentre que "Pasapalabra" a Antena 3 va consolidar el seu lideratge amb 194.000 espectadors (14%).