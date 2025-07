Patacada de Llucià Ferrer amb 'Atrapa'm si pots': Hi ha un motiu de pes

La televisió és una batalla diària on la lleialtat de l'espectador és el bé més preuat. De vegades, no importa com sigui de sòlid un programa o com sigui de carismàtic el seu presentador; un esdeveniment extraordinari a la cadena rival pot canviar les regles del joc i desviar tota l'atenció. Això és precisament el que va passar aquest dimarts, una jornada que serà recordada per una fita televisiva que va tenir conseqüències directes a centenars de quilòmetres del seu plató.

Mentre Antena 3 vivia una de les seves tardes més dolces i celebrava un rècord històric, a TV3, el concurs presentat per Llucià Ferrer patia un dur revés. No es va deure a un error propi, sinó a un autèntic fenomen televisiu que es va convertir en una cita ineludible per a milers d'espectadors.

El fenomen Manu: 300 tardes d'un concursant llegendari

El motiu de pes que explica el descens del concurs català té nom i cognom: Manu Pascual. El concursant madrileny de "Pasapalabra" va celebrar aquest dimarts el seu programa número 300, una fita a l'abast de ben pocs que el situa a l'Olimp dels participants més longeus del format, juntament amb llegendes com Orestes Barbero. Aquest esdeveniment, carregat d'emoció i expectació, va convertir el programa d'Antena 3 en l'epicentre de la tarda televisiva.

| 3Cat

L'audiència va respondre massivament a la crida. "Pasapalabra" es va disparar fins als 203.000 espectadors a Catalunya, aconseguint un imponent 17,8% de quota de pantalla. L'expectació per veure en Manu, un psicòleg que ha conquerit el públic amb el seu saber i la seva temprança, enfrontar-se una vegada més al Rosco en una data tan assenyalada, va ser un imant massa poderós. El programa es va vestir de gala per homenatjar el seu concursant, i els espectadors no s'ho van voler perdre.

La dura competència per a Llucià Ferrer

L'èxit aclaparador d'un va ser, inevitablement, la creu de l'altre. Just en la mateixa franja, "Atrapa'm si pots: Estiu" va notar el cop de manera contundent. L'espai conduït per Llucià Ferrer, que el dia anterior havia competit de manera molt digna, es va veure eclipsat per l'"efecte Manu" i va caure fins als 148.000 seguidors i un 13,6% de share. El concurs normalment se situa a prop del 20 %.

Malgrat el carisma de Ferrer i la fidelitat del seu públic, la tarda de dimarts va pertànyer a "Pasapalabra", deixant el concurs de TV3 en una posició molt complicada i demostrant com la narrativa i la trajectòria d'un concursant poden arribar a ser més potents que qualsevol format.

| YouTube

La gran notícia per a TV3 segueix parlant anglès

Tanmateix, no tot van ser males notícies per a la cadena pública catalana. Si la tarda dels concursos va ser amarga, la de la ficció va ser tot un èxit. "Downton Abbey" va confirmar que el seu espectacular debut no va ser flor d'un dia. En el seu segon dia d'emissió, la sèrie britànica es va consolidar amb uns fantàstics 249.000 espectadors i un 19,3% de quota, demostrant que l'aposta per la qualitat i la nostàlgia ha estat un encert rotund. Després, "Els Durrell" també va mantenir el tipus amb xifres molt correctes, reunint 154.000 i 128.000 persones en els seus dos episodis.

La nit també va oferir dades interessants, amb el documental "Pavarotti" a "Nits sense ficció" liderant amb 196.000 espectadors (14,7%), tot i que la pròrroga del partit de l'Eurocopa femenina entre Itàlia i Anglaterra a La 1 va demostrar el poder de l'esport en directe en congregar 176.000 persones en els seus minuts finals.