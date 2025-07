Cata Coll no es talla: la seva particular petició per a l'Alemanya-Espanya de l'Eurocopa

per Iker Silvosa

La història està a punt d'escriure una nova pàgina a Zuric. Aquesta nit, la selecció espanyola femenina es juga alguna cosa més que el pas a la final de l'Eurocopa: es juga la possibilitat de trencar una maledicció històrica davant Alemanya. Les estadístiques són clares. Mai s'ha aconseguit una victòria oficial davant el conjunt germànic, i el record dels Jocs Olímpics de París segueix present en moltes jugadores. Però aquesta vegada, l'ambient que envolta les de Montse Tomé és diferent.

Espanya arriba a aquestes semifinals després de superar els quarts davant Suïssa amb autoritat. Ho va fer sense encaixar ni un sol gol i amb la reaparició d'una jugadora clau que es va perdre tota la fase de grups per una amigdalitis. Parlem de Cata Coll, la portera que ja va ser decisiva al Mundial i que ara torna a reclamar el protagonisme… fins i tot més enllà dels 90 minuts

Cata Coll vol xutar el cinquè penal si hi ha tanda

La declaració no va passar desapercebuda. En una conversa amb les periodistes María Tikas i Andrea Peláez, la portera del Barça va deixar clara la seva ambició: si el partit contra Alemanya es decideix a la tanda de penals, vol ser l'encarregada de xutar el cinquè. Una afirmació que parla del caràcter i la confiança amb què arriba a aquesta cita. "Cata Coll ens va dir que si hi ha una tanda de penals, vol xutar el cinquè", van revelar des de El Partidazo de COPE.

| RTVE

El seu missatge no només sorprèn per l'inusual de veure una portera assumir tal responsabilitat. També reflecteix el moment anímic que viu la guardameta. Recuperada d'una amigdalitis que li va impedir disputar els tres partits de la fase de grups, Cata va tornar davant Suïssa amb seguretat i lideratge. Avui tornarà a ser titular davant una Alemanya que ha mostrat debilitats sota pals.

Les debilitats d'Alemanya als penals, al descobert

Un dels factors que podria influir aquesta nit és la vulnerabilitat mostrada per la portera alemanya a les tandes. Segons ha transcendit, el cos tècnic espanyol ha detectat que la guardameta germànica pateix especialment en els llançaments des dels onze metres. “Hem descobert que la portera alemanya pateix més quan ha d'anar a terra als penals”, van deixar anar des de l'entorn de la selecció.

Alemanya ha hagut de passar per penals als quarts davant França, i tot i que va aconseguir el bitllet a semifinals, les seves sensacions no van ser del tot positives. A més, arriba amb un equip ple de baixes: Hendrich i Nüsken sancionades, Gwinn i Sander lesionades. Una situació crítica per al seleccionador Christian Wück, que només disposa de 19 jugadores.

Espanya, sense complexos davant una Alemanya amb dubtes

La selecció espanyola també presenta una baixa important: Laia Aleixandri no podrà jugar per sanció. Tot i la seva absència, Montse Tomé manté el pla de joc. Un equip ofensiu, amb possessió i pressió alta, davant una Alemanya que buscarà resistir amb un bloc baix i aprofitar errors puntuals.

Les paraules d'Alexia Putellas a la prèvia resumeixen el sentir del vestidor: "Ens encanta que ens portin al límit". I aquest límit està més a prop que mai. La història pesa, sí, però el moment és ara. Espanya té una cita amb el seu destí i amb l'oportunitat de colar-se a la seva primera final d'Eurocopa.

Tot està preparat a l'Stadion Letzigrund de Zúric. L'expectació és màxima. I si el partit va als penals, Cata Coll ja ha deixat clar que vol ser protagonista… fins al final.