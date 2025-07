Toni Cruanyes, preguntat si és independentista: la seva resposta surrealista

Toni Cruanyes es va instal·lar al capdavant del Telenotícies Vespre el 2014. Des de llavors ha construït una imatge de professional impecable i cordial (és llicenciat en Periodisme i Ciències Polítiques, amb una llarga trajectòria internacional). Fa pocs dies, va protagonitzar un moment sorprenent al programa “APM?” que ha reactivat el debat sobre si, darrere de la seva postura discreta, s’hi amaga una filiació política concreta. Tanmateix, el periodista no ha volgut posar-se etiquetes… encara.

Què va passar a APM?

Durant la secció “La televisió és cultura”, el presentador Joel Díaz va llançar una pregunta directa: “Per a tu, que ets català, no pots dir que ets independentista?” Toni, amb la seva habitual serenor, es va limitar a dir: “No, no, no. A ningú no n’ha de fer res i tampoc puc parlar d’idees polítiques en primera persona”.

En insistir Díaz amb “Tots sabem que ho ets” Cruanyes va replicar amb fermesa deixant molts dubtes sobre les seves idees polítiques: “Això ho dius tu”.

Cruanyes, cansat de la polèmica

No és la primera vegada que el presentador esquiva l’etiqueta política. Ja ha confessat que, al llarg dels anys, l’han acusat de “indepes, nyordo, propalestí o proisraelià”. Cruanyes, lluny d’alterar-se, s’ha resignat: “Tinc el cul bastant pelat d’aquestes polèmiques” deixant clar que està cansat de tantes etiquetes i algunes d’elles contradictòries entre si.

El periodista amaga les seves idees

Toni Cruanyes ha evitat qualificar el seu posicionament. No ha admès ni negat ser independentista. S’ha reafirmat en el seu compromís amb la neutralitat: “No faig manifestacions que comprometin la meva feina”. Tot i que Joel Díaz va insistir, ell va optar per la prudència i la sobrietat.

| TV3, XCatalunya

En un escenari mediàtic tan carregat, la seva postura desperta reflexions: resultat d’una convicció personal?, compliment literal del manual d’estil de la CCMA? Només ell ho sap. El que sí que queda clar és que la seva credibilitat roman intacta i la seva resposta, notablement “surrealista” —com la qualifiquen alguns—, apunta que per a Toni “les idees polítiques són cosa privada”.

Amb la mirada posada en el procés d’independència, l’audiència para atenció a tots els comentaris dels mitjans d’informació. Tanmateix, Toni Cruanyes ja té una carrera molt llarga davant la pantalla de TV3.