Ivana, germana de Georgina Rodríguez, trenca el silenci i confirma: 'Em sento…'

Georgina Rodríguez està d'enhorabona. La model i influencer ha compartit una de les notícies més especials de la seva vida: Cristiano Ronaldo li ha demanat matrimoni. A més, la seva germana, Ivana, que en aquests moments viu lluny de la parella, ha confessat en una entrevista que quan viatja: "Em sento poderosa".
Ivana, amb aquesta notícia de la seva germana, s'alegrarà molt, ja no només perquè la seva germana es casi, sinó perquè això li permetrà gaudir d'una de les seves grans passions: viatjar. Cristiano Ronaldo li ha demanat matrimoni a Georgina amb un luxós anell valorat en uns cinc milions d'euros. Un anell que ha brillat tant com el somriure de Georgina.
El futbolista portuguès ha volgut fer un pas més en la seva relació i ho ha fet després de diversos anys d'amor i de formar una família al costat de la influencer. La petició ha estat molt romàntica segons han informat alguns professionals i Georgina ha mostrat la joia a les seves xarxes socials. Ha acompanyat la imatge amb un missatge clar: “Sí, vull, en aquesta i en totes les meves vides”.
Ivana parla sobre com és la seva vida lluny de Georgina Rodríguez
Entre les convidades d'honor al futur casament hi ha la seva germana Ivana Rodríguez. Ella ha viscut aquests últims anys lluny de Georgina. Mentre la model ha residit a l'Aràbia Saudita al costat de Cristiano i els seus fills, Ivana ha fet la seva vida a Gijón.
En una recent entrevista per a la revista ¡Hola!, Ivana ha confessat com ha estat el seu dia a dia lluny de la seva família. "Jo només venia per un any i mira tot el que porto!", ha explicat. Ha explicat que Gijón l'ha conquerit i ha destacat el seu mar, la seva muntanya, la seva gastronomia i la seva gent autèntica.
Ivana ha afirmat que viu allà des de 2019 i ha format una família amb la seva parella: ha tingut dues filles, Deva i Dafne. S'ha mostrat feliç i adaptada i ha dit que la ciutat és còmoda, acollidora i viva. Encara que la distància amb la seva germana ha estat gran, el vincle entre elles ha seguit fort.
Georgina Rodríguez encara no ha donat detalls sobre el seu casament
Per això, no ha sorprès que s'hagi alegrat amb la notícia de la petició. Tot apunta que ha estat una de les primeres a felicitar la parella. L'emoció del casament ja s'ha notat a l'entorn familiar.
Georgina i Cristiano han fet un pas molt esperat. Ivana ha continuat gaudint de la seva vida a Gijón, però ara ho farà amb la il·lusió d'un esdeveniment que reunirà tota la família. Un casament que promet luxe, amor i emoció.