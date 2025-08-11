Gir de 180 graus en la relació entre el príncep Guillem i el seu germà Harry

La relació entre Guillem (43) i Harry (40) fa anys que està en punt mort. Ni les memòries, ni els menyspreus públics, ni les malalties que han colpejat la família han aconseguit una treva. Tanmateix, el calendari privat dels Windsor posa ara sobre la taula un escenari diferent i, sobretot, més humà.
En qüestió de setmanes, diverses notícies han sacsejat l’entorn familiar. No són escàndols ni ruptures. Són compromisos i abraçades de celebració. En aquest ambient, lluny dels focus tòxics, sembla més possible un gest que canviï una foto congelada des de 2020.
Peter Phillips es casa: una invitació que pot asseure junts els dos germans
El compromís de Peter Phillips amb la infermera pediàtrica Harriet Sperling s’anuncià en exclusiva a través de Hello! i ja s’ha confirmat que no hi ha data tancada, tot i que les dues famílies celebren la notícia. És el fill gran de la princesa Anna, cosí molt proper de Guillem i Harry, i un vincle natural per a una retrobada discreta.
La invitació, per proximitat, hauria d’arribar a tots dos. La possibilitat de veure’ls al mateix banc existeix i, a hores d’ara, ja seria notícia.
No és l’única ocasió. Ella Mountbatten, primogènita de Lord Ivar i cosina segona del rei Carles III, també ha anunciat el seu compromís. La seva branca no és la més mediàtica del clan, però un enllaç Mountbatten sempre mou la família. Una altra oportunitat, potser més silenciosa, per mesurar si el desgel és real.
I arriba una tercera via amb la neboda de Diana, Lady Eliza Spencer, que va acceptar la proposta de Channing Millerd a Santorini el 31 de juliol. Harry manté bona sintonia amb la família Spencer. Si apareix en aquell casament, el gest parlaria més que qualsevol comunicat.
Reunions discretes, seguretat i salut: les línies vermelles que marcaran l’acostament
Al juliol es va produir una trobada poc habitual entre els equips de Carles III i Harry a Londres. No va ser una cimera pública, però sí un senyal: les parts parlen. Des de Palau, el missatge és prudent; des de Montecito, el de Harry insisteix en “reconciliació”, com va repetir en una entrevista televisiva. L’absent en aquest tauler, de moment, és Guillem, que manté la distància.
Queda l’assumpte que més encén els ànims del duc: la seguretat. Al maig, els tribunals britànics van rebutjar el seu recurs per recuperar la protecció finançada amb fons públics quan viatgi al Regne Unit. La sentència complica la seva presència en actes concorreguts i afegeix fredor a cada invitació que arriba a la seva bústia.
El context sanitari també pesa. Carles III continua tractament, amb missatges d’ànim i prudència des de Palau. Kate, per la seva banda, va anunciar al gener que està en remissió i ha anat recuperant agenda amb claredat i cautela. Són moviments que reordenen prioritats i tornen la família a qüestions essencials, per damunt del soroll.
Serà suficient un casament per canviar el relat de ruptura? Si Guillem i Harry coincideixen sense protocols tensos ni càmeres invasives, el gest valdrà més que mil titulars. La monarquia britànica necessita aquesta imatge de normalitat. I ells, dos germans marcats per la mateixa pèrdua, també.
Tres compromisos a la família —Peter Phillips amb Harriet Sperling; Ella Mountbatten; i Lady Eliza Spencer amb Channing Millerd— obren una finestra a la reconciliació. Hi ha senyals de diàleg entre els equips de Carles i Harry, però la ferida de la seguretat i la postura freda de Guillem continuen aquí. La pròxima foto de família pot ser el primer pas d’un nou capítol. Arribarà l’abraçada quan sonin les campanes?