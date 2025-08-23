Archie, fill de Meghan Markle, en boca de tothom: revelen una informació important

Meghan Markle i el príncep Harry tornen a ocupar els titulars internacionals, i aquesta vegada el gran protagonista indirecte és el seu fill gran, Archie Harrison. El petit torna a estar en boca de tothom després de conèixer-se una informació que connecta directament el seu nom amb un dels projectes més ambiciosos dels seus pares.
Els ducs de Sussex són a les portes d’un hivern crucial. D’una banda, Meghan Markle es prepara per a l’estrena de la segona temporada de la seva docu-sèrie a Netflix, Con Amor, Meghan, una producció que promet mostrar la seva faceta més propera. Però, al mateix temps, Meghan i Harry afronten un repte legal i administratiu que arrosseguen des de fa anys i que, pel que sembla, està a punt de resoldre’s.
Després de la seva sortida de la Família Reial britànica el 2020, un dels primers passos que van fer va ser fundar Archewell, una organització sense ànim de lucre per ajudar els necessitats. Fins aquell moment, els Sussex gestionaven Sussex Royal, però les condicions de la seva renúncia els van impedir continuar utilitzant la paraula “royal”. Així va néixer Archewell, un nom inspirat en el seu fill Archie, amb la intenció de projectar un futur en què la solidaritat i la unió fossin pilars fonamentals.
Meghan Markle encara no ha pogut registrar la seva marca
Durant aquests cinc anys, Archewell ha estat darrere de nombroses iniciatives d’ajuda social, col·laborant amb diferents projectes benèfics. Actualment, la fundació ha estret llaços amb Big Sunday, una ONG amb seu a Los Angeles que treballa sota la convicció que cada persona té alguna cosa a aportar. La seva missió és connectar comunitats, millorar vides i recordar que tots pertanyem a un mateix teixit social.
Tanmateix, malgrat la intensa activitat, encara quedava un detall pendent: el registre formal de la marca Archewell. Segons va revelar el diari The Sun, els Sussex van presentar el 2020 la sol·licitud davant l’Oficina de Patents i Marques dels Estats Units. Però durant anys no havien completat els requisits necessaris, com la signatura de certs documents i el pagament de les taxes corresponents.
Tothom parla d’Archie per l’última hora de Meghan Markle
Ara, després de superar múltiples obstacles burocràtics, la parella ha arribat a l’última fase del procés. Dissabte passat es va assignar un examinador que avaluarà la sol·licitud i, si no sorgeixen nous inconvenients, atorgarà oficialment la marca. Un pas decisiu que vincula directament la identitat pública de Harry i Meghan amb el nom del seu fill Archie.
D’aquesta manera, el petit s’ha convertit en l’epicentre de la darrera notícia sobre els seus pares. Doncs la inspiració que representa el seu nom serà un emblema registrat que acompanyarà els ducs en la seva missió de transformar moltes vides a través de la filantropia.