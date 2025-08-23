Archie, hijo de Meghan Markle, en boca de todos: desvelan una importante información

Meghan Markle y el príncipe Harry vuelven a ocupar los titulares internacionales, y esta vez el gran protagonista indirecto es su hijo mayor, Archie Harrison. El pequeño vuelve a estar en boca de todos tras conocerse una información que conecta directamente su nombre con uno de los proyectos más ambiciosos de sus padres.

Los duques de Sussex están a las puertas de un invierno crucial. Por un lado, Meghan Markle se prepara para el estreno de la segunda temporada de su docuserie en Netflix, Con Amor, Meghan, una producción que promete mostrar su faceta más cercana. Pero, al mismo tiempo, Meghan y Harry enfrentan un reto legal y administrativo que lleva arrastrándose desde hace años y que, al parecer, está a punto de resolverse.

Tras su salida de la Familia Real británica en 2020, uno de los primeros pasos que dieron fue fundar Archewell, una organización sin ánimo de lucro para ayudar a los necesitados. Hasta ese momento, los Sussex gestionaban Sussex Royal, pero las condiciones de su renuncia les impidieron seguir utilizando la palabra “royal”. Así nació Archewell, un nombre inspirado en su hijo Archie, con la intención de proyectar un futuro en el que la solidaridad y la unión fueran pilares fundamentales.

Meghan Markle aún no ha podido registrar su marca

Durante estos cinco años, Archewell ha estado detrás de numerosas iniciativas de ayuda social, colaborando con diferentes proyectos benéficos. En la actualidad, la fundación ha estrechado lazos con Big Sunday, una ONG con sede en Los Ángeles que trabaja bajo la convicción de que cada persona tiene algo que aportar. Su misión es conectar comunidades, mejorar vidas y recordar que todos pertenecemos a un mismo tejido social.

Sin embargo, a pesar de la intensa actividad, aún quedaba un detalle pendiente: el registro formal de la marca Archewell. Según reveló el diario The Sun, los Sussex presentaron en 2020 la solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Pero durante años no habían completado los requisitos necesarios, como la firma de ciertos documentos y el pago de las tasas correspondientes.

Todos hablan de Archie por la última hora de Meghan Markle

Ahora, tras superar múltiples obstáculos burocráticos, la pareja ha alcanzado la última fase del proceso. El pasado sábado se asignó un examinador que evaluará la solicitud y, de no surgir nuevos inconvenientes, otorgará oficialmente la marca. Un paso decisivo que vincula directamente la identidad pública de Harry y Meghan con el nombre de su hijo Archie.

De esta manera, el pequeño se ha convertido en el epicentro de la última noticia sobre sus padres. Pues la inspiración que representa su nombre será un emblema registrado que acompañará a los duques en su misión de transformar muchas vidas a través de la filantropía.