Ara sí: Paula Echevarría revela el que ningú sap de la seva relació amb Miguel Torres

Paula Echevarría ha sorprès els seus seguidors amb una confessió molt especial. L'actriu ha revelat un detall que fins ara ningú coneixia de la seva relació amb Miguel Torres. Ho ha fet amb motiu d'un viatge molt significatiu.
Va ser el 2017 quan Paula Echevarría i David Bustamante van posar fi al seu matrimoni. Després d'onze anys junts, la parella va prendre camins per separat. Mesos després, la protagonista de Velvet va recuperar la il·lusió en l'amor gràcies a Miguel Torres i amb ell ha construït una nova vida.
Amb ell va tenir el 2021 el seu segon fill, Miki, el primer en comú. I amb ell ha format una família feliç al costat de Daniella, la filla de Paula i Bustamante, que va fer 17 anys el passat 17 d'agost.
Paula Echevarría i Miguel Torres se'n van de vacances lluny d'Espanya
Als inicis de la seva relació, Paula i Miguel van escapar-se a Marràqueix. Ara, set anys després, han repetit aquell viatge que va marcar l'inici de la seva història.
“Vam tornar a ser nuvis per una estona, tres dies per a nosaltres sols, parlar-nos, mirar-nos i prestar-nos atenció. Calma, desconnexió i diversió. Tres dies que han tingut gust de glòria”, ha escrit aquest dimecres la intèrpret a Instagram al costat d'un carrusel d'imatges.
“Tornar a Marràqueix set anys després i comprovar que seguim sent nosaltres, gràcies amor meu, t'estimo”, ha afegit emocionada. Miguel no ha trigat a respondre amb un missatge ple de complicitat: “Per més aventures junts, amor meu”. Al mur també han deixat la seva empremta, amigues com Bibiana Fernández i Marta Hazas, que han enviat cors vermells.
La parella ha gaudit de tota mena de plans: han passejat pels racons més turístics de la ciutat, han tastat la gastronomia marroquina i han posat somrients. Dies abans, també han passat unes vacances familiars a Marbella amb Miki i Daniella, amb qui Paula ha posat recentment en un photocall en un gest espontani.
Paula Echevarría i Miguel Torres han gaudit d'uns dies en parella
El mateix Miguel ha compartit la seva experiència: "Diuen que alguns llocs es queden al cor… i Marràqueix n'és un. Una escapada ràpida, però suficient per gaudir de la seva hospitalitat, la seva cuina, els seus colors i aquell aire que ens fa sentir com a casa".
"Viatge de descans, amor i bona taula al nostre Marroc germà. T'estimo per sempre", ha publicat. Paula ha contestat amb la mateixa il·lusió: “Vam tornar i tornarem”.
Amb aquestes paraules, l'actriu ha desvetllat el que ningú sabia fins ara. El seu primer viatge com a nuvis va ser a Marràqueix. I allà han tornat per celebrar que el temps ha passat, però l'amor segueix intacte.