El menyspreu d'Elena de Borbó a Jaime de Marichalar

Des que es va anunciar el seu “cessament temporal de convivència” el novembre de 2007 i el divorci oficial el febrer de 2010, la relació entre la infanta Elena i Jaime de Marichalar ha estat un enigma per a l’opinió pública. Mesos enrere, a l’abril, una missa funeral a Madrid va posar en relleu el silenci que regna entre ells, alimentant la curiositat sobre si es tracta d’un rebuig intencionat o simplement d’una convivència incòmoda entre dues persones que van compartir una història.

Retrobar tenso a la missa funeral d’abril

El 10 d’abril de 2025, tots dos van coincidir en un acte religiós per la difunta Paloma de Urquijo. Segons testimonis, mentre Jaime saludava la resta d’assistents, va evitar saludar Elena, que es mantenia rígida i sense gestos d’apropament. El periodista present a l’esdeveniment va descriure la tensió: un silenciós encreuament de mirades que va deixar clar que entre ells existeix “una distància que va més enllà del mer protocol”.

Aquest gest no ha passat desapercebut en un entorn on les coincidències públiques són inevitables. Viuen a prop a Madrid, i coincideixen en actes socials i familiars. Però el sorprenent no és només el fet de la trobada, sinó com es va desenvolupar. Ni una salutació, ni un gest amable.

| YouTube: El Mundo

El distanciament després d’una separació complicada

El distanciament actual té les arrels en una ruptura convulsa. La crisi va ser anunciada el 2007 i el divorci es va consumar el febrer de 2010. En aquell temps es va especular sobre problemes d’addicció per part de Jaime, rumors que la Casa Reial mai va confirmar, però que van alimentar la tensió fins a aquell desenllaç.

Pilar Vidal, col·laboradora del programa La Roca, va avançar fa dies que en aquell retrobament públic tampoc van participar del ritu comú en el dinar posterior, evidenciant que la relació continua sent extremadament freda. Segons les seves fonts, no es van creuar ni una mirada. Això introdueix nous interrogants sobre si existeix algun contacte mínim pels seus fills o si aquest vincle patern està completament erosionat.

Reaccions als mitjans i xarxes socials

Després de la missa, a La Roca van emetre un debat sobre la situació, amb Juan del Val assenyalant el natural: sent pares, haurien de mantenir almenys una actitud civilitzada. En canvi, Pilar Vidal va afirmar taxativament que la senyora Elena “no pot perdonar” Jaime. A les xarxes, el vídeo del gest fred de Jaime es va fer viral ràpidament. Un usuari comentava: “Ni un gest, ni una cortesia… la distància segueix intacta”. Un altre retreia: “Fins quan hauran de pagar els fills pel passat dels seus pares?”

| YouTube, XCatalunya

Així mateix, la premsa especialitzada coincideix a assenyalar que l’exduc va intentar desvincular-se de la Casa Reial després de la ruptura, una cosa que el va afectar profundament en l'àmbit personal i davant la reialesa.

Context familiar i possibles conseqüències

Tot i que viuen a prop al barri de Salamanca —ell en un tríplex i ella en un altre habitatge proper— continuen sense coincidir de manera natural. El seu silenci no és només protocol: és un silenci carregat d’història. Després d’una vida en comú des de 1995, dos fills i quinze anys de relació, resulta cridaner que no hi hagi una base mínima per a una cordialitat pública.

Els actes oficials continuen requerint la seva presència i moltes vegades coincideixen en recepcions o esdeveniments familiars vinculats a la Corona. El gest del funeral ha posat el focus en si aquest distanciament afecta el nucli familiar.