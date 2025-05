Apareix una dada que deixa molt tocat a Carlos III

En un moment en què la monarquia britànica busca consolidar la seva imatge després de l'era d'Isabel II, una dada ha sacsejat els fonaments de Buckingham: la fortuna personal del rei Carles III ha superat amb escreix la de la seva mare, assolint xifres que han generat un notable malestar entre els ciutadans.

Què ha passat?

Recents informes revelen que el patrimoni personal de Carles III ascendeix a 762 milions de lliures, gairebé el doble dels 548 milions que posseïa la reina Isabel II en el moment de la seva defunció el 2022. Aquest increment es deu, en part, a inversions estratègiques i a la gestió de propietats heretades, com les finques de Sandringham i Balmoral.

Tanmateix, aquest creixement econòmic ha coincidit amb una caiguda en la popularitat del monarca i de la reina Camila. Segons una enquesta recent, Carles III ocupa el quart lloc en popularitat dins de la família reial, mentre que Camila se situa en la setena posició. Aquesta disminució en l'aprovació pública ha estat atribuïda a la percepció de desconnexió entre la monarquia i els problemes socials que enfronta la ciutadania.

| @theroyalfamily, Canva Creative Studio, XCatalunya

Reaccions de l'entorn reial

Encara que des del Palau de Buckingham no s'han emès declaracions oficials al respecte, fonts properes a l'entorn reial han assenyalat que el rei i la reina estan al corrent de les preocupacions públiques i estan prenent mesures per abordar la situació. En aquest sentit, s'ha observat una major participació d'ambdós en esdeveniments públics i causes socials, en un intent per reconnectar amb la ciutadania.

Malgrat aquests esforços, la percepció pública continua sent crítica. La revelació de la fortuna del rei ha generat debats sobre la transparència i l'ús dels recursos de la monarquia, especialment en un context econòmic desafiant per a molts britànics. La manca de claredat en aquests assumptes ha contribuït a l'erosió de la confiança en la institució.

Altres membres de la família reial

En contrast, altres membres de la família reial, com el príncep Guillem i Kate Middleton, mantenen alts nivells de popularitat, amb més del 70% d'opinions positives, cosa que suggereix una preferència pública per figures percebudes com més properes i compromeses amb els assumptes socials.

| @theroyalfamily, Instagram, Canva Creative Studio, XCatalunya

Aquest escenari planteja desafiaments significatius per a Carles III i la reina Camila, que hauran de continuar treballant per millorar la seva imatge pública i enfortir la connexió de la monarquia amb la societat britànica.