Llucià Ferrer deixa en evidència Xavier Graset a TV3: El doble

Com és habitual, l'expert en comunicació i audiències, Rocco Steinhauser, ha publicat un tuit en el qual repassa les audiències del dia anterior. Aporta dades oficials, però també reflexions personals que comenten bons o mals resultats. Nombres que demostren bon treball i nombres que demostren que és necessari millorar de manera urgent.

Durant el dia 20 de maig de 2025, el minut més vist va ser durant el Telenotícies Vespre presentat per Toni Cruanyes. En concret, va ser al minut 21:46, amb una quota de pantalla de 27,8 % i 519 mil espectadors. No obstant això, si mirem per programes, veiem que el concurs 'Atrapa'm si pots' presentat per Llucià Ferrer aconsegueix molt bons nombres. Tot el contrari que un company de cadena.

A l'altra part de la moneda hi ha Xavier Grasset. El presentador de La Selva torna a caure i a perdre confiança. El programa va començar bé en els seus inicis, a l'estiu de 2024. Després va perdre confiança i quan semblava que tornava a guanyar adeptes, ha tornat a baixar.

Victòria de TVE durant l'emissió de 'La Selva'

De 18h a 19h no guanya Televisió de Catalunya. Guanya Televisió Espanyola. A partir de les 19.15h, quan ja ha començat el concurs, l'audiència torna a canviar de canal i torna a confiar en TV3. O millor dit, en Llucià Ferrer. La diferència d'espectadors, en algunes franges, arriba a ser del doble, la qual cosa confirma el bon moment del programa i els dubtes que ofereix el format del magazín.

Futur de La Selva

Amb aquestes dades, es fa difícil pensar que 'La Selva' continuï durant la temporada que ve. El programa de Xavier Grasset no ha aconseguit convèncer l'audiència i queda clar que no sap aprofitar l'estirada de les sèries anteriors: "Com si fos ahir" i "El paradís de les senyores". Les telenovel·les tenen bons resultats, però quan arriba el moment del programa d'entreteniment, els catalans canvien de canal.

Als catalans els agraden els concursos

En cada episodi, cinc concursants competeixen al llarg de diverses rondes que avaluen els seus coneixements en cultura general i habilitats en proves amb límit de temps. L'objectiu és assegurar una de les dues places a la gran final, on els finalistes han de respondre preguntes per ascendir per una escala.

Qui arriba al nivell més alt guanya i, si no falla cap pregunta, s'emporta el pot acumulat. A més, els finalistes poden decidir si tornen l'endemà per augmentar les seves possibilitats de guanyar el pot.

Una de les rondes més emocionants és "El Minut Final", on el concursant ha de respondre correctament cinc preguntes de diverses categories en un minut per emportar-se el pot acumulat. Aquesta prova ha estat clau en moments històrics del programa.