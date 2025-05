Els aficionats de l'Espanyol en peu de guerra contra Jair Domínguez: 'El primer...'

per Pol Nadal

En plena compte enrere per a l'última jornada de LaLiga, amb el RCD Espanyol jugant-se la permanència, una polèmica incendiària ha sacsejat les xarxes i ha encès els ànims de l'afició blanc-i-blava. L'humorista i presentador de TV3, Jair Domínguez, conegut pel seu estil provocador, ha desfermat una tempesta en qualificar el nom del club com "una merda" i suggerir que hauria de canviar-se per deixar de ser menyspreat.

Les seves paraules, com era d'esperar, han provocat una onada d'indignació entre els seguidors pericos i han generat tensions fins i tot dins de la mateixa cadena pública catalana.

Què ha passat?

Dilluns passat, Jair Domínguez, copresentador del programa 'Està passant' de TV3 i de l'espai radiofònic 'El búnquer' a Catalunya Ràdio, va publicar un missatge al seu compte de X (anteriorment Twitter) que no va deixar indiferent a ningú. "El primer que hauria de fer l'Espanyol per deixar de ser menystingut és canviar-se el nom de merda que té".

| TV3, XCatalunya

La declaració, realitzada en català, suggereix que el club hauria de canviar el seu nom per deixar de ser menyspreat. Domínguez argumenta que la denominació "Espanyol", tot i escriure's amb "ny" i no amb "ñ", continua evocant una identitat espanyola que, segons ell, genera rebuig en bona part de Catalunya. A més, qüestiona l'ús del títol "Real", atorgat per la Corona, com un altre element que contribueix a la percepció negativa del club.

Aquestes declaracions arriben en un moment especialment delicat per a l'Espanyol, que es troba en una posició crítica a la taula i necessita una victòria en la última jornada per evitar el descens a Segona Divisió. L'afició, ja tensionada per la situació esportiva, ha reaccionat amb fúria davant el que consideren un atac gratuït i despectiu cap al seu club.

Reaccions de companys pericos de TV3

La resposta no es va fer esperar. Joan Ramon Vallvé, presentador d'esports a TV3 i reconegut seguidor de l'Espanyol, va replicar a Domínguez a la mateixa xarxa social amb un to irònic: "I tu canviar-te el teu nom portuguès (d'origen grec) i posar-te Jordi. Jairo significa 'superb'. Ja has après alguna cosa avui".

Aquest enfrontament públic entre dues figures de la mateixa cadena evidencia les tensions internes que ha generat la polèmica. No és habitual que presentadors de TV3 s'enfrontin de manera tan directa a les xarxes socials, cosa que subratlla la gravetat de l'assumpte.

| Catalunya Ràdio, Instagram, DAPA Images

A les xarxes socials, la comunitat perica ha expressat la seva indignació amb missatges que van des de la crítica al to de Domínguez fins a la defensa del nom i la història del club. Alguns usuaris han recordat que l'Espanyol és una entitat centenària amb una identitat pròpia que mereix respecte, independentment de les fòbies polítiques.

Per la seva banda, Jair Domínguez no ha emès cap disculpa ni ha retirat els seus comentaris. Conegut pel seu estil provocador i el seu activisme independentista, no és la primera vegada que les seves declaracions generen controvèrsia.

No és la primera vegada

La relació entre Jair Domínguez i el RCD Espanyol ha estat tensa en altres ocasions. L'humorista ha expressat en diverses ocasions el seu menyspreu cap al club, al qual associa amb valors que rebutja. No obstant això, les seves últimes declaracions han creuat una línia que ha mobilitzat no només l'afició perica, sinó també companys de professió i l'opinió pública en general.

Aquest incident se suma a una sèrie de polèmiques recents que han posat en dubte la neutralitat de TV3 en assumptes esportius i polítics. La cadena ha estat acusada en diverses ocasions de parcialitat i de permetre que els seus col·laboradors expressin opinions que alguns consideren ofensives o inapropiades per a un mitjà públic.

La controvèrsia generada per les declaracions de Jair Domínguez ha reactivat el debat sobre els límits de la llibertat d'expressió, especialment quan es tracta de figures públiques que treballen en mitjans finançats amb fons públics. Mentre el RCD Espanyol es juga la seva permanència a la màxima categoria del futbol espanyol, la seva afició s'enfronta a un nou desafiament: defensar la dignitat i el respecte cap al seu club en un entorn mediàtic cada vegada més polaritzat.