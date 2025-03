La jugada de Camila Parker Bowles contra el Príncep Harry i la seva filla

per Mireia Puig

La relació entre Camila Parker Bowles i el príncep Harry mai ha estat un camí de roses. Des que Camila va arribar a la família reial britànica, les tensions s'han multiplicat, especialment després de les decisions de Harry i Meghan Markle d'allunyar-se de la monarquia. Ara, un nou episodi revela fins a quin punt estan fracturades aquestes relacions familiars.

Un títol polèmic

Tot va començar amb l'anunci oficial sobre el títol que Camila Parker Bowles ha decidit negar a Lilibet Diana, la filla menor del príncep Harry i Meghan Markle. Segons fonts properes a Buckingham Palace, Camila hauria influït directament en la decisió de no atorgar a Lilibet el títol de princesa, provocant la indignació dels ducs de Sussex.

Aquest moviment estratègic, que en aparença podria semblar simplement un tema protocol·lari, adquireix una altra dimensió quan es recorda la tensa relació entre Camila i Harry, marcada per anys de ressentiment i desconfiança.

| América TV

Les ferides del passat ressorgeixen

La raó del conflicte es remunta a les paraules que el príncep Harry va dirigir a Camila en el seu polèmic llibre de memòries, "En la sombra". En aquesta publicació, Harry no va dubtar a assenyalar la seva madrastra com una persona disposada a filtrar informació als mitjans per millorar la seva pròpia imatge pública, fins i tot a costa de perjudicar altres membres de la família reial.

Des de llavors, la relació entre ambdós és freda i pràcticament inexistent, cosa que podria haver influït en aquesta última jugada de Camila. El gest de negar a Lilibet el títol reial no s'interpreta únicament com una decisió protocol·lària, sinó com una represàlia personal contra Harry i Meghan.

Reaccions dividides

A les xarxes socials, la decisió ha generat un acalorat debat. Molts simpatitzants del príncep Harry han mostrat indignació, acusant directament Camila d'estar utilitzant el seu poder com a reina consort per ajustar comptes personals. D'altra banda, sectors més tradicionals han defensat la postura de Camila, argumentant que la decisió respon estrictament a criteris de protocol establerts per la monarquia britànica.

| YouTube

La casa reial ha intentat suavitzar la polèmica assegurant que la qüestió dels títols respon a tradicions establertes i que la reina Camila no té cap interès a perjudicar cap membre de la família, però aquesta explicació no sembla convèncer tothom.

Què passarà ara amb la família reial britànica?

El cert és que aquest nou episodi aprofundeix encara més la bretxa entre el príncep Harry i el nucli de la família reial britànica. S'especula que la negativa al títol podria influir en futurs encontres familiars i actes oficials, augmentant la distància emocional entre Harry i els seus afins al Regne Unit.

La pregunta que ara tothom es fa és: quin serà el pròxim pas del príncep Harry i Meghan Markle davant aquesta nova afronta? Tot indica que aquest enfrontament encara té moltes pàgines per escriure, i els pròxims moviments dels Sussex podrien definir el futur de la monarquia britànica.

Mentrestant, la tensió a Buckingham Palace continua creixent, deixant clar que el cisma familiar segueix lluny de tancar-se definitivament.