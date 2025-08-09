Anglaterra conté l'alè per la informació d'última hora sobre Meghan Markle

Anglaterra es lleva avui entre la incredulitat i la preocupació després de conèixer-se una nova i impactant informació sobre Meghan Markle, duquessa de Sussex. Això la torna a situar al centre de l'huracà mediàtic.
Tot i que han passat més de cinc anys des que, juntament amb el príncep Harry, va decidir fer un gir radical a la seva vida amb el cèlebre Megxit, el nom de Meghan continua generant polèmica, titulars i un sense fi de reaccions tant al Regne Unit com als Estats Units.
Des que va abandonar les seves funcions oficials dins de la família reial britànica, Meghan ha deixat clar que la seva prioritat és la seva vida familiar i els seus propis projectes personals. Tot i així, la seva figura continua sent objecte de debat constant, i cada pas que fa amb el seu marit és analitzat amb lupa.
Ningú esperava a Anglaterra la informació compromesa que ha sortit a la llum sobre Meghan Markle
Aquesta vegada, la controvèrsia arriba de la mà d'unes contundents declaracions de la reconeguda psicòloga i escriptora Lara Ferreiro, que ha ofert una perspectiva inèdita sobre la dinàmica entre Harry i Meghan.
“Crec que Harry, en la seva ment, pensa que Meghan és la nova Diana”, assegura Ferreiro, autora del llibre ¡Ni un capullo más!. Segons l'experta, el príncep Harry no ha superat el trauma de la pèrdua de la seva mare i això el porta a projectar en la seva esposa un paper gairebé heroic. Tanmateix, Ferreiro va més enllà i llança acusacions directes sobre les intencions de Markle: “L'utilitza, és absolutament psicòpata”.
Sorpresa a Anglaterra pel que s'ha filtrat sobre Meghan Markle
La psicòloga sosté que Meghan s'hauria aprofitat dels traumes infantils de Harry per portar-lo als Estats Units, allunyant-lo no només dels seus deures institucionals, sinó també de la seva família. “Crec que Meghan el que volia era algú famós”, afirma Lara Ferreiro, suggerint que darrere de la relació existeix un interès ocult per part de l'exactriu.
Però el més cridaner de la seva anàlisi és el retret implícit al mateix príncep Harry: “No ha sabut posar límits. Per molt parella que es tingui, la família va per davant”. Aquestes declaracions sobre Meghan Markle han sacsejat l'opinió pública britànica i n'han deixat molts a Anglaterra sense paraules.
Mentrestant, el Palau de Buckingham guarda silenci, però la notícia ja recorre titulars i desperta inquietud entre els seguidors de la monarquia. Anglaterra, literalment, conté l'alè per l'última hora de Meghan Markle.