Inglaterra contiene el aliento por la información de última hora sobre Meghan Markle

Inglaterra amanece hoy entre la incredulidad y la preocupación tras conocerse una nueva e impactante información sobre Meghan Markle, duquesa de Sussex. Esto vuelve a situarla en el centro del huracán mediático.

A pesar de que han pasado más de cinco años desde que junto al príncipe Harry decidiera dar un giro radical a su vida con el célebre Megxit. El nombre de Meghan sigue generando polémica, titulares y un sinfín de reacciones tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

| Europa Press

Desde que abandonó sus funciones oficiales dentro de la familia real británica, Meghan ha dejado claro que su prioridad es su vida familiar y sus propios proyectos personales. Aun así, su figura sigue siendo objeto de debate constante, y cada paso que da con su esposo es analizado con lupa.

Nadie esperaba en Inglaterra la información comprometida que ha salido a la luz sobre Meghan Markle

Esta vez, la controversia llega de la mano de unas contundentes declaraciones de la reconocida psicóloga y escritora Lara Ferreiro. Quien ha ofrecido una perspectiva inédita sobre la dinámica entre Harry y Meghan.

| Instagram, @meghan

“Creo que Harry, en su mente, piensa que Meghan es la nueva Diana”, asegura Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!. Según la experta, el príncipe Harry no ha superado el trauma de la pérdida de su madre y esto le lleva a proyectar en su esposa un papel casi heroico. Sin embargo, Ferreiro va más allá y lanza acusaciones directas sobre las intenciones de Markle: “Le utiliza, es absolutamente psicópata”.

Sorpresa en Inglaterra por lo que se ha filtrado sobre Meghan Markle

La psicóloga sostiene que Meghan se habría aprovechado de los traumas infantiles de Harry para llevarlo a Estados Unidos, alejándolo no solo de sus deberes institucionales, sino también de su familia. “Creo que Meghan lo que quería era a alguien famoso”, afirma Lara Ferreiro, sugiriendo que detrás de la relación existe un interés oculto por parte de la exactriz.

| Europa Press

Pero lo más llamativo de su análisis es el reproche implícito al propio príncipe Harry: “No ha sabido poner límites. Por muy pareja que se tenga, la familia va por delante”. Estas declaraciones sobre Meghan Markle han sacudido a la opinión pública británica y han dejado a muchos en Inglaterra sin palabras.

Mientras tanto, el Palacio de Buckingham guarda silencio, pero la noticia ya recorre titulares y despierta inquietud entre los seguidores de la monarquía. Inglaterra, literalmente, contiene el aliento por la última hora de Meghan Markle.