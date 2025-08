Confirmat el que posarà trista la reina Sofia: La culpa és de Leonor i la seva germana

per Xavi Martín

Des de fa uns anys, la crua realitat de la família Borbó ha sortit a la llum. Històricament, la premsa havia ocultat tots els rumors i infidelitats que afectaven el rei Joan Carles I. Però avui se sap tot. Tampoc es va poder ocultar la mala relació entre la reina emèrita i Letícia Ortiz, actual reina consort d'Espanya. Les males relacions afecten més membres de la família.

Ara la protagonista involuntària és la princesa Irene de Grècia, la inseparable germana de la reina Sofia, la presència de la qual a la residència reial es desvaneix en una solitud que contrasta amb la vitalitat de la nova generació. Per a la reina emèrita, la situació s'ha convertit en una font de profunda tristesa, i les mirades apunten directament a les seves netes, la princesa Leonor i la infanta Sofia.

La invisible presència de la 'Tia Pecu'

Coneguda afectuosament en el cercle familiar com "la tia Pecu", Irene de Grècia ha estat durant dècades una figura constant i discreta al costat de la seva germana. Va ser testimoni de la història d'Espanya des d'una posició privilegiada, compartint confidències i donant suport a la reina Sofia en els moments més complexos del seu regnat.

| Canva Pro, XCatalunya, Revista Semana

Tanmateix, el temps ha passat factura. Avui, la princesa Irene afronta un estat de salut delicat que l'ha relegada a una de les ales més privades del palau, dependent de cures constants i allunyada del bullici de la vida oficial.

Fonts properes a Zarzuela confirmen que la seva mobilitat és molt reduïda i la seva memòria, fràgil. Viu en un retir forçat, una situació que es fa més amarga per l'absència de qui hauria d'estar més a prop. Tot i compartir sostre amb part de la seva família, la desconnexió és palpable i dolorosa, convertint els murs del palau en una frontera infranquejable.

Una nova generació distant del llegat grec

El focus de la preocupació de la reina Sofia recau sobre l'actitud de les seves netes. La princesa d'Astúries, Leonor, i la seva germana, la infanta Sofia, semblen viure en una realitat paral·lela a la de la seva tia àvia. Segons es comenta en els cercles palatins, cap de les dues ha dedicat temps a visitar Irene en els darrers temps. La indiferència no sembla néixer d'un conflicte directe, sinó d'una freda distància generacional.

| @CasaReal, XCatalunya

Quan la princesa Leonor torna a Espanya de les seves obligacions formatives, les seves estades a Zarzuela són fugaços. Es limita a trobades puntuals amb la seva àvia, la reina Sofia, però a la seva agenda no hi ha espai per a la "tia Pecu".

Per la seva banda, la infanta Sofia ni tan sols se l'espera. La nova generació Borbó, amb la reina Letícia marcant un clar abans i un després en les dinàmiques familiars, no ha heretat l'aferrament per la branca grega de la família, un pilar fonamental en la vida de la seva àvia. Aquesta absència es fa sentir amb més força ara, quan l'estat d'Irene és especialment preocupant. Potser ara coincideixen a Marivent.