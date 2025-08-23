Gir de 180º de Cayetano Rivera, ex d’Eva González: ha arribat el dia que tant esperava

Cayetano Rivera ha sorprès tothom amb un gir personal inesperat. Després de setmanes de silenci i especulacions, l'ex d'Eva González ha compartit que per fi ha arribat el dia que tant havia esperat. Es tracta d'un anunci sobre la seva carrera que marca un punt d'inflexió en la seva trajectòria.
El torero feia mesos que estava sota la lupa per les seves absències en places clau, la seva ruptura sentimental i un perfil cada cop més reservat. Tanmateix, amb el seu missatge més recent ha deixat clar que tot ha canviat. Què és el que ha passat realment perquè el fill de Carmen Ordóñez hagi tornat a ocupar titulars amb tanta força?
Cayetano Rivera, ex d'Eva González, reapareix amb il·lusió a Tomelloso
L'últim any no ha estat fàcil per a Cayetano Rivera. Una lesió inesperada el va apartar en plena temporada, truncant els plans de comiat que havia dissenyat amb detall. A això s'hi van sumar rumors incòmodes, un polèmic enfrontament amb la Policia i la confirmació de la seva ruptura amb María Cerqueira.
En paral·lel, els seus compromisos professionals també es van veure afectats. Va cancel·lar actuacions en places tan destacades com Burgos, Santander, Ciudad Real i Màlaga, cosa que va generar inquietud entre els seus seguidors. Els dubtes van créixer, i molts es preguntaven si Cayetano estava preparat per afrontar la recta final de la seva carrera taurina.
El seu entorn va intentar calmar la situació. Canales Rivera, el seu cosí i col·laborador de Telecinco, va assegurar a TardeAR que Cayetano estava "en bones mans" i que el seu distanciament era necessari. A més, va negar els rumors derivats del seu incident amb les autoritats i va defensar la seva professionalitat: "És un torero de primera i una persona excel·lent".
Per fi, l'espera ha acabat. Cayetano Rivera ha anunciat oficialment que aquest dissabte 23 d'agost tornarà a vestir-se de llums a la plaça de toros de Tomelloso. Ell mateix ho va comunicar a les seves xarxes socials amb un missatge carregat d'emoció:
"M'alegra molt comunicar-vos que, després de gairebé dos mesos sense poder vestir-me de llums, aquest dissabte 23 reapareixo a Tomelloso. L'espera ha estat llarga, però per fi torno amb la il·lusió de sempre. Ens veiem a la plaça!", va escriure a X.
Amb aquestes paraules, l'ex d'Eva González esvaeix les incògnites i demostra que el seu compromís amb la tauromàquia segueix intacte. Aquesta reaparició no n'és una més, sinó una cita amb un profund significat personal. Tomelloso serà un dels escenaris que marcaran el tancament de la seva etapa com a matador, un retorn que simbolitza força, resiliència i passió per l'art que porta a la sang.
Un retorn carregat de simbolisme per a Cayetano Rivera
Tot i que l'anunci ha generat entusiasme, no es pot oblidar el que hi havia darrere. Cayetano va cancel·lar diverses cites importants perquè no se sentia preparat ni físicament ni anímicament. Aquesta decisió, lluny de mostrar debilitat, va evidenciar l'exigència personal que s'imposa a cada pas de la seva carrera.
Les darreres setmanes, ha intensificat la seva preparació, apostant per recuperar la forma amb entrenaments rigorosos i sessions de rehabilitació. Tot amb un únic objectiu: acomiadar-se en plenitud. Aquest esforç ara dona els seus fruits, i Tomelloso serà el reflex d'aquest sacrifici.
Aquesta celebració, integrada en la programació de la Feria y Fiestas 2025 de Tomelloso, reunirà figures de renom. Cayetano compartirà cartell amb David Fandila "El Fandi" i el torero local Antonio Linares, lidiant toros de la ramaderia sevillana de Manuel i Antonio Tornay. L'horari també està confirmat: la corrida començarà a les 19:00 hores, un moment que reunirà aficionats de tot Espanya i que, sens dubte, serà seguida amb lupa.
El gir de 180º de Cayetano Rivera confirma que, malgrat els obstacles, el torero manté intacta la seva passió i compromís. La seva reaparició a Tomelloso no només representa una victòria personal, sinó també un moment clau en el seu comiat. L'ex d'Eva González afronta aquesta etapa amb la força de qui sap que cada tarda serà única, deixant la incògnita sobre quin llegat marcarà el seu nom en la tauromàquia.