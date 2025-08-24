Inglaterra, conmocionada por el plan de Meghan Markle con la memoria de Lady Di

Inglaterra está expectante tras conocerse que Meghan Markle y su marido, el príncipe Harry preparan un movimiento inesperado que tiene a todos atentos. La pareja, que en los últimos meses ha enfrentado rumores sobre el futuro de su contrato con Netflix, estaría ultimando un proyecto con el que pretenden sorprender al mundo entero.

Las informaciones han desatado un enorme interés tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, donde los Sussex residen desde hace años. El nombre de Lady Di vuelve a estar en el centro de todas las miradas, y muchos se preguntan: ¿qué ha ocurrido realmente para que su recuerdo resurja con tanta fuerza?

| Europa Press

Meghan Markle y el príncipe Harry preparan un documental sobre Lady Di que conmociona a Inglaterra

En los últimos meses, Harry y Meghan Markle han sido objeto de especulaciones tras publicarse que Netflix no renovaría el millonario acuerdo que mantenían. La noticia fue interpretada como un revés que ponía en duda la estabilidad de Archewell Productions, la productora de la pareja. Sin embargo, días después se confirmó que no se trataba de una ruptura definitiva, sino de una renegociación.

El contrato, que inicialmente se firmó por una cifra cercana a los 100 millones de euros, daba a la plataforma preferencia a los contenidos de los Sussex desarrollaban. Ahora, la renovación incluiría nuevas condiciones y proyectos que buscan ampliar su alcance. Entre ellos, se han anunciado la segunda temporada de Con amor, Meghan, un especial navideño y un documental sobre los niños huérfanos de Uganda.

Pese a ello, una filtración de The Sun apunta que los duques de Sussex tendrían un plan aún más ambicioso. Se trata de producir un documental centrado en la vida de Lady Di, con el que conmemorar el 30 aniversario de su fallecimiento en 2027.

| Europa Press

La noticia ha impactado en Inglaterra, donde Diana sigue siendo un icono de amor, solidaridad y lucha contra la adversidad. Un proyecto de este calibre no solo despertaría un interés mediático sin precedentes, sino que también podría abrir un nuevo frente con Buckingham Palace.

Una fuente del sector, citada por el tabloide británico, asegura: "Si Harry quiere hacerlo, Netflix lo aceptará con los brazos abiertos". La plataforma sabe que un documental sobre Diana tendría un potencial enorme de audiencia. Algo comparable al éxito de Harry & Meghan, la docuserie sobre la vida de la pareja y que se convirtió en una de las más vistas de la historia de Netflix.

El vínculo personal del príncipe Harry con el recuerdo de su madre

El príncipe Harry tenía solo 12 años cuando Lady Di murió en el accidente de tráfico de 1997. Desde entonces, su figura ha marcado profundamente su vida, algo que él mismo confesó en sus memorias Spare. En ese libro, reveló que caminó detrás del féretro de su madre con una sensación de incredulidad, y que durante años creía que Diana estaba escondida y no fallecida realmente.

A lo largo de su vida, Harry ha participado en proyectos documentales sobre su madre. En 2017, con motivo del 20.º aniversario de su fallecimiento, protagonizó junto a su hermano Guillermo Diana, nuestra madre: su vida y su legado, un emotivo repaso con material inédito. Ese mismo año también colaboró en Diana, 7 días, centrado en el impacto de su funeral y en el dolor que sacudió a toda Inglaterra.

| Europa Press

El nuevo documental marcaría un antes y un después, pues no solo estaría producido por él. Y es que también reflejaría la visión más personal de un hijo que sigue buscando honrar la memoria de la mujer que cambió para siempre la imagen de la monarquía.

El peso simbólico de Lady Di y el efecto que tendría en la Casa Real británica

A nivel global, Lady Di sigue siendo una de las figuras más queridas de la realeza. Su imagen de "princesa del pueblo" ha resistido el paso de los años y se mantiene intacta en el corazón de millones de personas. No es casualidad que películas, series y documentales sobre ella continúen despertando interés en diferentes generaciones.

Netflix, que ya triunfó con The Crown gracias a la interpretación de Emma Corrin y Elizabeth Debicki como Diana, sabe que este nuevo documental tendría un atractivo especial. En este caso, además, la producción estaría dirigida por su propio hijo, lo que añadiría una carga emocional imposible de ignorar.

| Europa Press

Además, un documental de los Sussex sobre Lady Di podría generar un profundo impacto en la opinión pública británica y en la Casa Real. Diana no solo es recordada por su trágico final, sino por su cercanía y su capacidad de conectar con la gente. Cualquier intento de rescatar su memoria podría ser interpretado como un gesto de reivindicación del príncipe Harry frente a la institución que, en parte, no supo proteger a su madre.

El nuevo contrato de Meghan Markle y el príncipe Harry con Netflix abre la puerta a un proyecto que conmociona a Inglaterra. Un documental sobre Lady Di, coincidiendo con los 30 años de su muerte, podría convertirse en uno de los estrenos más esperados de la década.