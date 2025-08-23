Makoke trenca el seu silenci després de cancel·lar el seu casament amb Gonzalo: 'Jo no en tenia ganes'

Makoke ha tornat a ocupar el centre d'atenció després que recentment sorprengués tothom amb la decisió de cancel·lar el seu casament amb Gonzalo. Ara, la col·laboradora televisiva ha reaparegut a Fiesta després de dies d'absolut silenci. La seva intervenció en directe, al costat de Terelu Campos, ha servit per explicar que hi ha un gran motiu que l'ha obligada a fer marxa enrere.
"Jo no tenia ganes de celebrar, ha estat un cop dur", ha assegurat Makoke quan li han preguntat al respecte. Amb llàgrimes als ulls i la veu trencada, ha revelat per què ha pres una de les decisions més difícils dels últims temps. Què ha passat realment perquè un esdeveniment tan esperat es transformés en un moment tan dolorós?
Makoke es trenca a plorar en explicar per què va cancel·lar el seu casament amb Gonzalo
Des que Makoke i Gonzalo van fer pública la seva relació, la parella transmetia il·lusió i complicitat. L'anunci del casament a Eivissa va ser rebut amb entusiasme per familiars, amics i seguidors, que veien en aquesta unió una celebració de l'amor després d'anys complicats per a la col·laboradora.
Els preparatius avançaven i tot estava a punt perquè la cerimònia es convertís en un dels grans esdeveniments de l'any. Tanmateix, els rumors van començar a circular quan, de manera sobtada, el casament va ser cancel·lat sense explicacions. La incertesa es va apoderar de l'ambient, i l'expectació per escoltar la protagonista va augmentar.
En el seu retorn a Fiesta, Makoke no ha pogut amagar la tristesa en confirmar que el casament s'havia cancel·lat. "Us vau assabentar tan bon punt m'hi vaig assabentar jo. Quan vaig saber que no podia celebrar, perquè no hi ha res a celebrar, vaig avisar tots els convidats", ha confessat entre llàgrimes.
La col·laboradora reconeixia que la notícia l'havia colpejada de ple en un moment de felicitat absoluta. "Fins dimarts era la persona més feliç del món. Era massa feliç i fins i tot em feia por dir-ho perquè tot em sortia de cara i no es pot dir gaire alt...", expressava visiblement trencada.
Davant les preguntes de Terelu, Makoke no donava detalls, però s'especula que darrere de la decisió hi ha un problema de salut d'un familiar proper a ella. "Està controlat. Intentem que tot passi de la millor manera i ara mateix només vull que passi aquest malson que suposo que passarà aviat i passarà bé", detallava al respecte.
La col·laboradora insistia a no entrar en més explicacions per respecte a la persona afectada. "No puc entrar-hi, no vull dir res més, per respecte a la persona que no vull que se sàpiga. Hem estat a la universitat de Navarra, està controlat, intentem que tot passi de la millor manera", afegia amb fermesa.
Gonzalo i Makoke es mostren més units que mai, malgrat el revés
Tot i que la cancel·lació del casament ha causat impacte, Makoke ha volgut deixar clar que la seva relació amb Gonzalo travessa un moment sòlid. "Gonzalo, molt trist, estàvem molt il·lusionats", ha afirmat, reconeixent el dolor compartit per tots dos.
Malgrat el cop, Makoke ha assegurat que això no els ha separat: "Al contrari, això ens està unint, Gonzalo s'està comportant increïblement bé. Estem més units i ell més unit a la meva família que mai". Amb aquestes paraules, ha deixat clar que l'adversitat no ha trencat el seu compromís sentimental.
De fet, Makoke aprofitava per agrair el suport de la seva parella en públic: "Li he de donar les gràcies i dir-li que ho sento molt. L'estimo cada dia més, cada dia estic més orgullosa d'ell, amb més ganes de casar-me amb ell".
En aquest punt, la col·laboradora ha volgut desmentir possibles dubtes que circulaven sobre Gonzalo. "El que més m'ha fet mal és que es pugui pensar que Gonzalo és una persona que no és", declarava, defensant amb fermesa la imatge del seu promès.
El casament de Makoke i Gonzalo se celebrarà el 2026 amb una data ja en ment
Tot i que la cancel·lació va causar desconcert, la parella no renuncia al seu somni de casar-se. Makoke esvaïa els dubtes en confirmar que el casament simplement s'ajorna: "El casament s'ajorna, ens casarem segur", assegurava convençuda.
La col·laboradora explicava que ja manegen un nou escenari per a l'esperat enllaç. "L'any que ve ens podrem casar i celebrar aquest casament tan anhelat, tan estimat i tan desitjat", avançava emocionada.
En aquell moment, Terelu Campos li preguntava si ja havien decidit endarrerir-lo un any. A això Makoke compartia alguns detalls del canvi en els plans: "Sí, primer perquè és Eivissa, arriba el fred. Em ve de gust fer-ho al costat del mar i un cop passat setembre ja fa fred", ha explicat amb naturalitat.
Pel que fa al calendari, deixava clar que encara és aviat per tenir una data concreta, tot i que va voler calmar els ànims. "Serà abans de l'estiu, a la primavera", concloïa, assegurant que l'enllaç mantindrà intacta la il·lusió amb què va ser concebut.
La reaparició de Makoke a televisió ha esvaït dubtes sobre la cancel·lació del seu casament amb Gonzalo. La col·laboradora ha admès que ha estat "un cop dur", però ha deixat clar que la seva relació segueix intacta. Amb la il·lusió intacta i la data fixada el 2026, el futur de la parella apunta cap a un enllaç carregat d'emoció i significat.