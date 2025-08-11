Andreu Genestra, el xef del rei Felip a Mallorca, ho confessa: 'Hi havia una...'

El xef mallorquí Andreu Genestra ha estat l'encarregat d'elaborar el menú de la recepció dels reis al Palau de Marivent. En aquesta ocasió, el cuiner ha trencat el silenci sobre com ha estat treballar per a la Família Reial en un esdeveniment tan especial. I ho ha fet revelant una de les normes més clares que ha rebut des de Casa Reial.
La cita, que va reunir més de 600 convidats en representació de la societat balear, no només ha estat rellevant per la part gastronòmica. També ha marcat el debut de Leonor i Sofia en aquesta recepció, un moment que reforça la imatge renovada de la monarquia. A més, la reina Sofia ha viatjat expressament des de Madrid per ser-hi present, interrompent el seu costum d'arribar abans a l'illa a causa de la delicada situació d'Irene de Grècia.
Genestra no s'estrenava davant els reis, però sí que ha viscut per primera vegada aquesta experiència en solitari. Per a ell, elaborar un menú per a Felip i Letícia ha estat un repte que ha assumit amb il·lusió i amb la responsabilitat que implica representar les illes. Segons ha reconegut, aquest encàrrec ha suposat també un reconeixement a la seva trajectòria i a la seva feina en l'alta cuina.
Andreu Genestra desvela les condicions del rei Felip i la reina Letícia per al menú de Marivent
En una entrevista concedida en directe a D Corazón, el xef ha detallat com ha estat el procés d'elaboració del menú. “Va ser molt especial, és la tercera vegada que ens donen l'oportunitat de fer-ho”, ha declarat. A continuació, ha explicat la condició principal que li van transmetre els monarques per dissenyar la proposta gastronòmica.
"Hi havia una norma molt clara des de Casa Reial i des de la família que fossin productes locals i de temporada", ha confessat. Amb aquesta indicació, l'aposta per la gastronomia balear ha estat inqüestionable. Cada plat havia de contenir un gest als sabors i a la tradició de Mallorca i de la resta de les Balears.
El cuiner també ha revelat que la reina Letícia va mostrar especial interès per mantenir una línia mediterrània i lleugera. “Quan vam proposar el menú teníem clar que la reina valora molt el que fem, producte mediterrani que és el que ella buscava”, ha comentat. A més, ha matisat que, tractant-se d'un acte social de tres hores, la idea era oferir elaboracions fresques i fàcils de degustar.
La carta de Genestra que va conquerir el rei Felip: una aposta gastronòmica per les Balears
Pel que fa als gustos de les filles dels monarques, Genestra ha notat diferències. “Les infantes són més llamineres i a la família li agrada més l'hort, el marisc i el món del mar”, ha explicat. Així, el menú va incloure tant plats dolços com propostes de mar i muntanya amb protagonisme per a la matèria primera local.
La carta ha inclòs gamba vermella, el porcell de raça autòctona porc negre i l'escabetx d'oliva amb albergínia, un dels plats més icònics del xef. Tot acompanyat d'altres elaboracions que combinaven mar i muntanya. La idea era mostrar als assistents una visió culinària completa de les illes.
Genestra, amb una estrella Michelin i una altra de verda, ha ressaltat d'aquesta experiència que la Família Reial fa valdre la riquesa gastronòmica de les Balears. “Em quedo que la Família Reial té clar que les Illes Balears són molt més que sol i platja i ho posen en valor”, ha assenyalat. I amb això, ha deixat clar que la cuina també pot ser una ambaixadora de la cultura i la identitat local.