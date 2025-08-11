El producte de Nandu Jubany presentat per la millor professional

L'escena arriba en una imatge lluminosa i aparentment senzilla. Una safata generosa, un somriure còmplice i un missatge concís del xef que desferma la curiositat. No és una exclusiva a l'ús ni un anunci grandiloqüent, però sí un gest molt eloqüent sobre com funciona la casa Jubany i qui sosté la seva sala amb pols ferm. El post no dona pistes sobre preus ni llistes interminables, sinó que deixa que parli el producte i qui el presenta.
Un aparador a Instagram amb nom propi
Nandu Jubany comparteix a Instagram una fotografia on es veu l'Anna, responsable de sala, presentant una selecció de formatges artesans. “Els nostres formatges artesans i com de bé els prepara l'Anna; no sé què faria sense ella”, escriu el xef, acompanyant la publicació amb cors i picades d'ullet que delaten gratitud i orgull. La imatge, presa a Can Jubany, va recollir milers de reaccions en poques hores i va posar el focus en un servei que el restaurant cuida amb cura.
Per a qui segueixi només les cuines, convé recordar que Can Jubany el van aixecar el 1995 el mateix Nandu i la seva companya de vida i projecte, Anna Orte. Ella dirigeix la sala, marca el ritme del servei i s'ha convertit en una referència silenciosa, tan discreta com essencial. La seva trajectòria ve avalada per reconeixements recents, com la Tòfona d’Or 2025 que premia qui difon la cultura de la tòfona. No és casual que el xef la destaqui com a “imprescindible”.
El carro de formatges com a declaració d'intencions
La imatge de l'Anna sostenint una safata de formatges no és una ocurrència puntual. A Can Jubany, el capítol làctic és un petit ritual que resumeix la filosofia de la casa: producte de proximitat, afinat amb criteri i servit amb narrativa. Ja en publicacions anteriors, el xef havia mostrat la seva “selecció de formatges catalans”, subratllant la varietat i l'arrelament de productors locals. Un discurs coherent amb la identitat del restaurant i amb la temporada, quan el territori mana i la sala ho explica.
El detall que més comenten els seguidors és el protagonisme de l'Anna. En un sector donat a l'ego, Jubany va desplaçar el focus cap a la professional que remata l'experiència a sala. El gest encaixa amb la casa mare de Calldetenes, reconeguda per la Guia Michelin des de 1998 i mantinguda amb constància. L'estrella no és un trofeu de cuina aïllada; és una feina coral que es veu, se sent i aquí es firma en una safata de formatges.
De la vitrina del dia a la marca Jubany
Ara cal veure si aviat es veurà un assortiment de formatges per emportar “a l'estil Jubany”, com va passar amb els seus canelons i croquetes de marca pròpia. No hi ha anunci oficial, però el precedent existeix i funciona com a referència del potencial comercial de l'univers Jubany.
Mentre arriben novetats, el missatge d'Instagram compleix la seva missió. Humanitza, fidelitza i recorda que a Can Jubany el producte importa tant com la persona que el presenta. Un gest simple, una safata ben triada i la millor professional per presentar-la.