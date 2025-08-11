Les millors vacances d'Aitana Bonmatí: On i amb qui ha anat

La jugadora del Barça Aitana Bonmatí necessitava aire després d'un mes intens. Va triar desconnectar sense soroll, a prop de casa i sense itineraris grandiloqüents. Dues parades molt diferents, un mateix propòsit de baixar pulsacions i tornar a començar.
Del silenci de Sorpe als banys a la Bonaigua
La primera escala va ser de muntanya. L'Aitana es va refugiar a Sorpe, en ple Alt Àneu, on es va allotjar a l'Hotel Els Avets, un establiment petit i tranquil de 22 habitacions. Va compartir caminades, bany al riu de la Bonaigua i aquella frase que defineix el pla: “La calma dels Pirineus”. Tot va quedar suggerit a les seves xarxes i recollit per mitjans com ¡Hola!, que van identificar el lloc.
L'elecció no és casual. Després de l'Eurocopa, la jugadora va buscar natura i rutina senzilla. Mundo Deportivo va destacar les excursions i la imatge de l'Aitana fent turisme pel poble, sense posats artificiosos ni seguici. Un descans a mida de qui prefereix el verd al plató.
Capvespres a Cadaqués i el “Costa Brava Social Club”
Després de la muntanya, mar Mediterrani. La segona parada va ser Cadaqués, on la internacional va passejar pel port al capvespre i va fotografiar gavines mentre allargava els últims dies de vacances. En Blau va detallar aquella escapada i hi va afegir una pista estètica. Ella i una amiga lluïen les samarretes de la marca local I Love Costa Brava a stories.
El model de “Costa Brava Social Club” era de 33 euros i va ser un gest al territori que s'ha tornat tendència entre joves i creadors. El preu i el disseny confirmen l'enamorament sobtat pel souvenir amb identitat. La futbolista, que poques vegades es rendeix a l'ostentació, opta per símbols propers, quotidians i reconeixibles. Un missatge que parla de pertinença.
Els seus acompanyants
Les vacances de l'Aitana no han estat una “escapada romàntica” ni tampoc han estat plenes de posats impostats. L'Aitana va viatjar amb el seu grup d'amics de confiança, entre ells la seva íntima María Rodríguez, com va apuntar la crònica de ¡Hola!. A Cadaqués, En Blau va observar una casa amb piscina, estoreta de ioga a terra i vida tranquil·la.
La jugadora ha preservat la seva intimitat fins i tot en el pic de fama. No hi ha fotos de parella ni gestos calculats. Sí que hi ha una seqüència de moments normals que, paradoxalment, generen més interès que qualsevol exclusiva. Una manera de ser que reforça el seu relat d'autenticitat.
Context després de l'Eurocopa
Aquestes vacances arriben després d'un estiu emocionalment dens. L'Aitana va superar una meningitis vírica a les portes del torneig i va rebre l'alta abans d'incorporar-se amb Espanya, segons va comunicar la RFEF. Després va competir fins a l'últim dia. La final contra Anglaterra es va decidir als penals i va deixar cicatriu esportiva.
Fins i tot amb presència institucional a la graderia, les veritables protagonistes van ser les jugadores, la resta només va ser protocol i foto. L'Aitana va demanar perdó per la derrota i va triar callar després. Muntanya i mar van fer la resta. Sorpe per escoltar el riu, Cadaqués per mirar l'horitzó.