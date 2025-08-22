Andrés Iniesta (41 anys) fa una confessió inesperada sobre la seva dona, Anna Ortiz

Durant la seva darrera intervenció a televisió, Andrés Iniesta ha deixat més d'un sense paraules amb la darrera i inesperada confessió que ha fet sobre la seva dona, Anna Ortiz. I és que aquest futbolista de 41 anys no ha tingut cap problema a desvelar diversos detalls de la seva relació sentimental.
Aquest dijous, 21 d'agost, Iniesta s'ha sincerat com mai amb la periodista Isabel Jiménez al programa de Cuatro, Mis Raíces. Entrevista en què ha abordat alguns dels episodis més durs de la seva vida. Entre ells, la primera nit que va entrar a la Masia del FC Barcelona o la depressió que va patir el 2009.
Tanmateix, també ha parlat sobre diversos dels moments més feliços de la seva vida, com per exemple, el dia que es va enamorar d'Anna Ortiz, mare dels seus cinc fills.
Ja han passat 17 anys des que Andrés Iniesta i la seva dona van confirmar oficialment la seva relació sentimental. Una història d'amor que va començar la nit de Sant Joan del 2007, moment en què ell va sentir un amor a primera vista.
Segons han explicat tots dos, en aquell moment la temporada havia acabat i l'exjugador del Barça va decidir sortir de festa amb els seus amics. Però quan ja pensava a marxar, el van convèncer per quedar-se una estona més.
Elecció que va canviar completament la seva vida perquè, al següent local, va coincidir amb Anna Ortiz, qui acabaria sent el gran amor de la seva vida. Ella hi treballava de cambrera i, només veure-la, Andrés Iniesta va quedar totalment embadalit.
Andrés Iniesta deixa al descobert el primer que va pensar quan va veure la seva dona, Anna Ortiz
En aquest moment, Andrés Iniesta no ha tingut cap problema a compartir amb l'audiència el primer que va pensar quan es va creuar per primer cop amb Anna Ortiz en aquell bar.
“Va ser[amor]a primera vista i quan la vaig conèixer es va potenciar. Ella va ser al revés”, li ha assegurat l'exjugador del Barça a la periodista Isabel Jiménez, que no ha pogut amagar el seu astorament.
Tanmateix, l'inici de la seva relació no va ser gens senzill, ja que, en aquell moment, Anna Ortiz tenia una altra parella. Però Andrés Iniesta mai es va donar per vençut i, tot i les dificultats, amb “molta feina i molta dedicació” va aconseguir conquistar-la.
En aquest moment, la parella ha recordat que, fins i tot, l'esportista li va arribar a enviar a ella un correu molt directe. “Si no hi havia interès, no estaríem perdent el temps tota la vida”, li va escriure el manxec després de mesos de dubtes.
Unes paraules que, sens dubte, van marcar un punt d'inflexió en la seva història, tant és així que l'Anna es va adonar que estava enamorada d'Andrés Iniesta. Reflexió a la qual va arribar després d'un viatge del futbolista al Japó, d'on li va portar un avió en miniatura i una carta. Finalment, el seu casament va arribar el 8 de juliol del 2012.
D'altra banda, tant el futbolista com Anna Ortiz han deixat més d'un sense paraules en assegurar que no descarten tenir un sisè fill: “Gaudim molt d'ells”. Una decisió que han pres, tot i el dur cop que van rebre el 2014.
Aquell any, Anna i Andrés van afrontar un avortament espontani quan esperaven el seu segon fill. Tanmateix, tots dos van decidir tirar endavant amb el seu desig d'ampliar la família.