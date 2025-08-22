Andrés Iniesta (41 años) hace una inesperada confesión sobre su mujer, Anna Ortiz

Durante su última intervención en televisión, Andrés Iniesta ha dejado a más de uno sin palabras con la última e inesperada confesión que ha hecho sobre su mujer, Anna Ortiz. Y es que, este futbolista de 41 años no ha tenido reparos en desvelar varios datos de su relación sentimental.

Este jueves, 21 de agosto, Iniesta se ha sincerado como nunca antes con la periodista Isabel Jiménez en el programa de Cuatro, Mis Raíces. Entrevista en la que ha abordado algunos de los episodios más duros de su vida. Entre ellos, la primera noche que entró en la Masía del FC Barcelona o la depresión que sufrió en 2009.

Sin embargo, también ha hablado sobre varios de los momentos más felices de su vida, como por ejemplo, el día que se enamoró de Anna Ortiz, madre de sus cinco hijos.

Han pasado ya 17 años desde que Andrés Iniesta y su mujer confirmaron oficialmente su relación sentimental. Una historia de amor que comenzó en la noche de San Juan de 2007, momento en el que él sintió un flechazo.

Según han relatado ambos, en aquel momento la temporada había terminado y el exjugador del Barça decidió salir con sus amigos de fiesta. Pero cuando ya pensaba en marcharse, le convencieron para quedarse un rato más.

Elección que cambió por completo su vida porque, en el siguiente local, coincidió con Anna Ortiz, quien acabaría siendo el gran amor de su vida. Ella trabajaba allí de camarera y, nada más verla, Andrés Iniesta se quedó totalmente embelesado.

En este momento, Andrés Iniesta no ha tenido reparos en compartir con la audiencia lo primero que pensó cuando se cruzó por primera vez con Anna Ortiz en aquel bar.

“Fue[amor]a primera vista y cuando la conocí se potenció. Ella fue al revés”, le ha asegurado el exjugador del Barça a la periodista Isabel Jiménez, quien no ha podido ocultar su asombro.

Sin embargo, el inicio de su relación no fue nada sencillo, ya que, en ese momento, Anna Ortiz tenía otra pareja. Pero Andrés Iniesta nunca se dio por vencido y, pese a las dificultades, con “mucho trabajo y mucha dedicación” logró conquistarla.

En este momento, la pareja ha recordado que, incluso, el deportista le llegó a enviar a ella un correo muy directo. “Si no había interés, no íbamos a estar perdiendo el tiempo toda la vida”, le escribió el manchego tras meses de dudas.

Unas palabras que, sin duda, marcaron un punto de inflexión en su historia, tanto es así que Anna se dio cuenta de que estaba enamorada de Andrés Iniesta. Reflexión a la que llegó tras un viaje del futbolista a Japón, de donde le trajo un avión en miniatura y una carta. Finalmente, su boda llegó el 8 de julio de 2012.

Por otro lado, tanto el futbolista como Anna Ortiz han dejado a más de uno sin palabras al asegurar que no descartan tener un sexto hijo: “Disfrutamos mucho de ellos”. Una decisión que han tomado, a pesar del duro golpe que recibieron en 2014.

Aquel año, Anna y Andrés afrontaron un aborto espontáneo cuando esperaban a su segundo hijo. Sin embargo, ambos decidieron seguir adelante con su deseo de ampliar la familia.