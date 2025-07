Andrés Iniesta i Anna Ortiz emocionen els seus fans: 'Després de...'

Al món del futbol, pocs noms generen tanta unanimitat i estima com el d'Andrés Iniesta. Recordar aquell mític gol a Stamford Bridge o la nit daurada a Johannesburg és evocar emocions col·lectives d'alegria i sorpresa, fins i tot per a qui no vesteix de blaugrana.

Tanmateix, la vida de l'esportista de Fuentealbilla ha estat marcada no només pels èxits esportius, sinó per la solidesa del seu entorn personal. I ara, tretze anys després del seu casament amb Anna Ortiz, tots dos han tornat a conquerir el cor dels seus seguidors amb una celebració que ha inundat les xarxes de nostàlgia, estima i missatges inspiradors.

Una foto i un missatge que ho diuen tot: tretze anys després

La data del 9 de juliol sempre ocupa un lloc especial a la vida d'Iniesta i Anna Ortiz. Enguany, la parella ha volgut compartir amb els seus seguidors un bocí íntim de la seva història, demostrant que, més enllà dels focus, el seu vincle es manté tan fort com el primer dia. L'Anna, coneguda per la seva discreció i el seu bon gust a l'hora de comunicar a les xarxes, va publicar una emotiva fotografia on tots dos sostenen una imatge d'aquell inoblidable dia de 2012.

| F.C. Barcelona, @andresiniesta8, XCatalunya

El missatge que acompanyava la instantània va ser una autèntica declaració d'intencions: “M'agrada sentir la vida com el mar; onades que venen i onades que van… Que afortunats som de continuar sentint-les, saltant-les i acariciant-les, malgrat tot el que ens puguin portar”.

Aquestes paraules, lluny de ser una simple felicitació d'aniversari, han calat entre els seus seguidors. Molts recorden com la relació d'Iniesta i l'Anna ha superat reptes i distàncies, especialment durant els anys en què l'esportista defensava els colors del Vissel Kobe al Japó, lluny de la seva terra i de la seva gent.

“Fa 13 anys vam decidir donar-nos un sí a l'amor, al respecte, a l'admiració, a la cura… I després de 18 anys junts i de la mà hem construït aquest meravellós equip”, afegia l'Anna, en un text que ha estat àmpliament compartit en comptes de fans i pàgines dedicades a l'actualitat de celebritats.

| Instagram

Reaccions de l'afició i l'entorn més proper

La reacció no s'ha fet esperar. En qüestió d'hores, la publicació d'Anna Ortiz ha superat els milers d'interaccions, recollint missatges d'admiració tant d'aficionats del Barça com de seguidors anònims de la parella. Algunes figures públiques vinculades a l'esport i la televisió han volgut afegir-se a l'onada d'estima, recordant moments compartits i anècdotes del passat. Fins i tot antics companys d'Iniesta, com Xavi Hernández i Carles Puyol, han mostrat públicament el seu afecte i han recordat com n'és d'important el suport de la família per a qualsevol esportista d'elit.

A la premsa rosa, l'aniversari dels Iniesta-Ortiz ha servit per fer valdre una història d'amor que s'ha mantingut al marge dels grans titulars escandalosos, quelcom poc habitual a l'univers celebrity. El fet que hagin decidit celebrar públicament aquest aniversari ha estat interpretat com una mostra d'agraïment cap als aficionats que els han seguit durant anys i un gest de normalitat de la seva vida fora del futbol professional. No és estrany veure Iniesta compartint escenes quotidianes amb els seus fills o fent partícip la seva dona dels seus projectes personals i empresarials.

| Albacete Balompié

Un exemple d'estabilitat a l'univers celebrity

En temps en què els romanços fugaços i les ruptures inesperades marquen el ritme de la premsa rosa, la relació entre Andrés Iniesta i Anna Ortiz destaca per la seva estabilitat i naturalitat. Lluny dels escàndols o els excessos mediàtics, la parella ha construït una llar i un projecte de vida en comú, convertint-se en referents per a molts seguidors que cerquen en ells quelcom més que una història de futbol.

Amb aquest aniversari, Iniesta i l'Anna han recordat que, darrere de cada gran figura pública, hi ha una història personal que mereix ser explicada amb respecte i admiració. Les xarxes han estat testimoni d'una onada d'estima, i no són pocs els qui esperen que la parella continuï celebrant junts molts més capítols del seu particular conte de fades. Arribaran noves sorpreses o projectes en família?

Només el temps ho dirà, però és clar que els fans seguiran atents, aplaudint cada pas i cada nou “sí” d'aquest matrimoni exemplar.